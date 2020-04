Los directores de colegios se oponen al plan municipal de reparto de deberes

Ante la imposibilidad para algunas familias de que sus hijos reciban los deberes online y los envíen telemáticamente a sus tutores, el Ayuntamiento propuso que estos se recogiesen y entregasen en los centros de educación primaria todos los miércoles por parte del voluntariado municipal. La Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña, sin embargo, ha enviado un comunicado al Concello rechazando esta opción, que entiende que es "totalmente imposible". Según alega la asociación, los directores "no tienen la obligación" de acudir a los colegios, que permanecen cerrados porque el Ayuntamiento retiró los conserjes, y que "no es posible que los profesores corrijan las tareas, porque no vienen al centro".

El director de la asociación, Antonio Leonardo Pastor, considera que la propuesta municipal "rompe la legalidad" y fue decidida unilateralmente por el Concello. "No podemos plantearnos fotocopiar todos los trabajos, recogerlas luego una vez que están hechas las tareas y dárselas a los profesores", señala Pastor, que afirma que la asociación propuso telefónicamente una solución alternativa al Ayuntamiento pero que no obtuvo respuesta.

Esta consistiría en que el Concello nombrase a un coordinador que funcionase como enlace entre las familias y los docentes, y que estos solo se comunicasen con él telemáticamente. Este coordinador se encargaría de hacerles llegar las tareas a las familias, dependiendo de sus circunstancias.

Fuentes municipales señalan que el Ayuntamiento está dispuesto a adaptar la propuesta en los centros que así lo deseen, y que está abierto a adoptar la alternativa sin contacto presencial con los centros: "lo único que les pedimos es contactar por teléfono o por correo". Desde el Concello señalan que, además de la asociación, han recibo respuestas positiva de los directores de algunos colegios de la ciudad que "nos han dicho que prestarán su colaboración".

El programa Ninguén Atrás, puesto en marcha esta semana por las concejalías de Bienestar Social y Educación para ayudar a los alumnos de la ciudad con dificultades para acceder al material telemáticamente, ha recibido en los primeros tres días 376 solicitudes de alumnado, tanto de material educativo como de recursos digitales para poder acceder a las materias digitalmente. Las peticiones se tramitan a través del teléfono gratuito 981.184.294.

Según señalan fuentes municipales, las opciones que se están tomando para ayudar a los alumnos son muy variadas, pues también lo es la problemática de las familias. En algunos casos "se da acceso a ordenadores" o a Internet, mientras que en algunos casos se imprimen deberes que no pueden hacerse en el ordenador para familias que no tienen forma de hacerlo. En cuanto a los deberes, dependiendo de los docentes, "si quieren que les devuelven las tareas corregidas, también lo hacemos".

De las solicitudes, la gran mayoría, un total de 274, son de alumnado de educación primaria, mientras que 81 son de estudiantes de la ESO. Otras seis provienen de alumnos de Bachillerato y quince de personas que realizan módulos de Formación Profesional, mientras que cuatro peticiones provienen de familias con niños que cursan educación infantil. La alcaldesa, Inés Rey, señala que el programa busca minimizar la brecha digital y garantizar la "igualdad de oportunidades en el acceso a la educación".