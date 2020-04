Después de la tormenta... arcoiris completo sobre A Coruña

Ver el arco iris en A Coruña no es del todo extraño. Las peculiaridades de la meteorología en la franja del litoral coruñés que alberga a la ciudad hace que la alternancia de claros y precipitaciones protagonice la predicción del tiempo con relativa frecuencia y que, por lo tanto, el fenómeno que se caracteriza por vislumbrar el arco cromático asome de vez en cuando en el cielo coruñés. Lo que ya no es tan habitual -por no calificarlo de rareza- es que desde A Coruña se pueda ver el arcoiris completo, de extremo a extremo sobre el horizonte. Y que esta arcada de colores se sitúe justo sobre la Torre de Hércules, encuadrada sobre la bahía coruñesa en un escenario que casi parecería dibujado para una postal, resulta si cabe más extraordinario. Pues esta imagen precisamente fue la que dejó la última tormenta con aparato eléctrico que descargó sobre la ciudad y que puso un colorido colofón al recital de relámpagos que atronó a los coruñeses y a vecinos de toda la comarca hace apenas dos días.