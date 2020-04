Videollamadas para verse y, sobre todo, escucharse

En tiempos de coronavirus, cuesta imaginar el ensayo de un coro o una orquesta. Los miembros de Gaos han sabido reinventarse. Primero, para verse las caras y mantenerse al día. Segundo, para no dejar el trabajo a un lado y dedicar a la música el tiempo que se merece. "Hacemos videollamadas. La semana pasada, éramos 47 en pantalla. El problema es que nos falta el feedback y cantar en conjunto, pero montamos un vídeo para entretenernos", cuenta el director del Coro Gaos, Fernando Briones.

El objetivo es no dejar de trabajar, así que avanzan proyectos "a palos de ciego". "Tratamos de ir montando cosas, a pesar de que no sabemos cuándo se va a volver ni en qué condiciones", explica.

Briones toca el piano y sus alumnos preparan las partituras. "En septiembre ya teníamos compromisos cerrados y estamos con ello, por si acaso", señala el director del coro, consciente de que "quizá hasta final de año no habrá conciertos".

Trata de adaptarse a una "rutina diferente" en la que sus alumnos demuestran que los niveles de creatividad son muy altos. "Hay gente con muchas iniciativas musicales", comenta, y adelanta que están organizando "hacer un vídeo con los más pequeños". "Poro es complicado", avisa.

Aunque muchos se encuentran en casa aburridos y ociosos, Fernando Briones asegura que tanto él como el resto de profesores tienen "menos tiempo que antes". "Ahora necesitamos más tiempo para preparar las clases y tenemos atención individualizada con cada alumno", relata.

Le entristece la situación, pero el director del Coro Gaos quiere "mantener la esencia y las ganas de hacer música", que tan importante está siendo estos días. Se convierte así en una especie de reivindicación: "Espero que la gente se de cuenta de que en estos momentos todos estamos acudiendo a la música, las películas y los libros para entretenernos. La cultura en general". Briones critica que, por lo de ahora, el "Gobierno no está teniendo mucha sensibilidad con la cultura. "No se ven medidas, solo palabras y el sector artístico teme que no vayan a ningún lado", concluye.