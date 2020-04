Coronavirus en A Coruña | El San Juan coruñés, a un paso de la cancelación

San Juan está a punto de anularse. La alcaldesa, Inés Rey, ha informado en Radio Coruña que lo más probable es la cancelación de la fiesta pero que no habrá confirmación oficial de la medida hasta que el Gobierno central tome medidas sobre celebraciones y espectáculos similares. "No parece tener mucho sentido que después de pasar seis semanas confinados e iniciar una desescalada gradual vayamos a celebrar un evento en que se concentran tantos miles de personas en una playa. Es más que probable y evidente que no se va a celebrar", ha dicho en la entrevista radiofónica.

Algunas ciudades con un festejo del 24 de junio potente como el de A Coruña ya han anunciado que no se celebrará o se aplazará. Ayer, Pamplona cancelaba los sanfermines, que se celebran dos semanas después.