La Xunta exige a Adif que aclare el destino del suelo de uso lucrativo en San Cristóbal

La Xunta exige al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que clarifique a qué va a dedicar los edificios que pretende construir en los terrenos de la futura estación intermodal destinados a usos terciarios y le advierte de que tan solo podrán tener los usos previstos en la Ley del Sector Ferroviario. La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo advierte de esta circunstancia en el Informe Ambiental Estratégico sobre una de las dos modificaciones del plan general necesarias para poner en marcha el proyecto de la intermodal. El Concello destacó que la resolución de la Xunta agiliza la tramitación, ya que no solicitará una evaluación ambiental estratégica ordinaria, al estimar que no habrá efectos significativos.

La legislación ferroviaria señala que en las zonas de servicio de las estaciones, además de las actividades relacionadas con este medio de transporte, podrán llevarse a cabo otras "de carácter industrial, comercial y de servicios cuya localización esté justificada por su relación con aquellas". Esa ley también detalla que estas iniciativas tendrán que estar de acuerdo con el proyecto de delimitación de la terminal ferroviaria, así como con el planeamiento urbanístico correspondiente.

Dos semanas antes de la declaración del estado de alarma, Adif, Xunta y Concello mantenían conversaciones sobre el destino que tendrían los diferentes espacios que conformarán la intermodal coruñesa, que debe plasmarse en un convenio entre las tres partes y del que existía ya un borrador al que tuvo acceso este periódico. La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta se decantaba entonces por la supresión del convenio tripartito de 5.100 metros cuadrados para "usos complementarios de carácter no lucrativo" que aparecían en el borrador.

La administración gallega entiende que el "carácter lucrativo" que se concede a esa superficie haría posible la construcción de viviendas, una iniciativa prohibida por la legislación ferroviaria en ese tipo de suelo. El plan general vigente incluye la reserva de 20.161 metros cuadrados para usos residenciales en la estación, que será suprimida mediante esta modificación urbanística, a lo que se une que el Concello mantiene que la edificación residencial está descartada en los terrenos ferroviarios de la ciudad.

La Xunta apuesta además por "acotar" la edificabilidad a la que hace mención el documento, ya que se menciona que un 50% de ella podría destinarse a usos "de carácter industrial, comercial y de servicios cuya localización esté justificada". Según esta administración, sin saber cuál es la superficie edificable, no tiene sentido determinar a qué se dedicará la mitad.

El borrador del convenio prevé que el plan general se modifique para que en el recinto de la intermodal se autoricen "construcciones y usos propios" de las instalaciones ferroviarias, usos asociados o relacionados con el ferroviario "de carácter industrial, comercial y de servicios cuya localización esté justificada" hasta un máximo del 50% de la edificabilidad materializada, así como 5.100 metros cuadrados de "usos complementarios de carácter lucrativo".

Según explicó Adif entonces, los dos últimos espacios en los que pretende instalar equipamientos comerciales estarían destinados a establecimientos habituales en las estaciones, entre los que mencionó "cafeterías y restaurantes, prensa, regalos, etc.".

El informe ambiental sobre el cambio del plan general para la intermodal incluye también la reclamación de la empresa Fomento de Explotaciones Agropecuarias, propietaria de suelo en la zona afectada, ya que se prevé la inclusión de 4.680 metros de terreno de su propiedad sin que aparezca ninguna partida económica para su expropiación. La compañía destaca además que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga al Concello a devolver a ese suelo la condición de urbano consolidado con que contaba antes del plan general de 2013 y que aumenta de forma notable su valor.