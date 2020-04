Coronavirus en A Coruña | La salida de los niños en A Coruña: sin parques infantiles y con las playas abiertas

El Concello de A Coruña prohíbe el uso de parques infantiles y áreas biosaudables porque, al no estar autorizado su acceso por parte del Gobierno central, no han sido desinfectados, aunque el Concello podría limpiar a fondo estas instalaciones en los próximos días para prepararlas para cuando se permita jugar en ellas. Los espacios naturales, como las playas, estarán abiertas, al contrario de lo que informó en un primer momento el Gobierno local, que señaló que "inicialmente" no se podrían usar. Sin embargo, no se han eliminado las dunas. También estarán abiertas las zonas verdes, a las que se podrá acudir si están dentro del radio de un kilómetro desde el domicilio establecido por el Gobierno central. Bens y San Pedro de Visma también estarán abiertos, indican fuentes municipales.

Medio Ambiente recomienda que los padres practiquen un trabajo pedagógico con sus pequeños en las horas previas a su desconfinamiento durante el estado de alarma por el coronavirus con el fin de que no se lleven las manos a la cara y que las laven nada más llegar a casa con agua caliente y jabón durante un mínimo de 40 segundos. No es obligatorio usar mascarillas, aunque se anima a ponerlas para mayor seguridad. Si estas son de tela, deben lavarse después de cada salida a la calle con agua caliente y mucho jabón; si se usan las quirúrgicas, hay que desecharlas al llegar al domicilio.



Desinfección de lugares públicos

La Concejalía de Medio Ambiente realiza desde el jueves, y continuará a lo largo del día de hoy, trabajos de desinfección que abarcan prácticamente toda A Coruña, con el fin de limpiar los espacios abiertos que a partir de mañana serán los más frecuentados por las familias que podrán salir a la calle con sus hijos durante una hora al día. Todo el perímetro que comprende la Autoridad Portuaria y O Parrote en la Marina y el paseo marítimo desde el castillo de San Antón hasta el Millennium ya ha sido desinfectado para evitar posibles contagios.

Los trabajos continuarán por el Campo de Marte y las plazas de de España, Adormideras (pista de patinaje y la plaza del mercado), Pontevedra, Portugal, Lugo, María Pita, Vigo, Tabacos, Cubela y As Conchiñas-calle Barcelona. También en las plazas de Recife, Pablo Iglesias, Salvador de Madariaga, el parque de Os Mariñeiros en la zona del Centro Ágora, Constitución, Tolerancia, Elíptica, Sagrada Familia y Padre Rubinos.

El Concello informa de que a la hora de trazar este mapa para la limpieza se han valorado los lugares con mayor densidad de población y si existen en ellos zonas verdes. Los trabajos han consistido en baldeo, fumigación y nebulización, pero no se han podido llevar a cabo en otras zonas de pedominio de área vegetal que sí se habilitarán para el ocio de los menos de 14 años, como el Parque Europa, Paseo de los Puentes, Parque de Santa Margarita, Parque de San Diego y parque de Oza, los jardines de Méndez Núñez, las plazas de A Palloza y Cuatro Caminos, la zona de Las Pajaritas, Parque de Adolfo Suárez y Parque de Eirís.