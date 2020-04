Coronavirus en A Coruña | "Es más peligroso ir a hacer la compra al supermercado que trabajar en una huerta"

La decisión de la UDC de cerrar completamente las huertas que sirven a la comunidad universitaria no es compartida por algunos usuarios, que consideran la medida desproporcionada. La doctoranda Ana Díaz, que cultiva su parcela por segundo año consecutivo, considera que "hay más peligro en ir a hacer la compra al supermercado, y no a trabajar a unas huertas" que están al aire libre y en una zona poco transitada.

Su lectura la comparte Atocha Ramos, otra estudiante de doctorado que también pone el ejemplo del supermercado y señala que se produce poco contacto entre los usuarios. Las huertas son de cinco por cuatro metros, explica, por lo que una persona trabajando está a varios metros de la siguiente, y uno suele encontrase "a una o dos personas". Prohibir acudir a un "espacio abierto" con escaso riesgo de contagio y para realizar una actividad que tiene "beneficios psicológicos" durante el confinamiento le parece un "sinsentido" que juega en contra "de la gente responsable".

Para ambas, el trabajo en las fincas podría compatibilizarse con medidas de control. Díaz propone hacer un sistema de horarios para evitar grandes aforos, y Ramos, mantener la distancia de seguridad o usar mascarillas. Pasado el primer impacto del estado de alarma y "llegados a este punto" afirma Díaz, "todos queremos ir a las huertas".

Si no por otra cosa, porque se está perdiendo la oportunidad de cultivar en primavera. Díaz señala que algunos usuarios no han podido recoger sus cultivos, y Ramos, teme que las plantas que dejó plantadas, y que no puede regar, se hayan perdido por insectos o vendavales.