El Encuentro Mundial de Humorismo se suspende por el coronavirus

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) se suspende. La dirección del ciclo ha anunciado esta mañana el aplazamiento del festejo, que iba a tener lugar del 2 al 10 de mayo, debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Su celebración se traslada de este modo a septiembre, del 19 al 27, aunque la fecha es provisional. Según informan en un comunicado, "las medidas gubernamentales para eventos culturales y deportivos aún no se han anunciado, así como tampoco sabemos las condiciones sanitarias que nos encontraremos " entonces, por lo que se ha trabajado "en una segunda fecha alternativa"

En el caso de no poder "garantizar la seguridad y bienestar para público, artistas y trabajadores" pasado el verano, el EMHU se reubicaría a mayo del 2021, "volviendo a sus fechas originales y manteniendo la misma programación". De celebrarse en septiembre la organización informa de que se ha logrado "reagendar prácticamente el 100% de las actividades", y que no se cancela porque "este evento implica manejar muchos contratos que no podemos romper de manera unilateral" sin "una causa de fuerza mayor que solo puede establecer el Gobierno".

Los horarios del nuevo programa se irán subiendo a la web del ciclo, para el que se podrán conservar las entradas ya adquiridas. Quienes quieran devolverlas podrán hacerlo en un periodo "vigente hasta 15 días después de la declaración del fin del estado de alarma", a través de devoluciones@ataquilla.com si las compraron en Ataquilla e imce@gestiontickets.online si lo hicieron en Eventbrite. A los que las consiguieron en las taquillas físicas de la plaza de Ourense y del Teatro Colón, se les comunicará el plazo para la devolución física una vez pasado el estado de alarma.