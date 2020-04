Bajo el microscopio infantil

Para Lola Barros, de cinco años, hay canciones que pueden espantar al coronavirus. Lo asegura con letras azules sobre un papel rosa, en el que ha escrito una carta acerca de lo que significa para ella este confinamiento. De los parques y los columpios, y los cacharritos compartidos con sus amigos en el colegio Salesianos, la pequeña pasó a estar encerrada entre cuatro paredes durante un tiempo que, quizá, se le está haciendo más largo que a los adultos. "El coronavirus es un virus malo. Por su culpa llevo en casa 39 días", se lamenta la niña, unas líneas por encima de su versión del Covid-19 que ha tachado con una enorme cruz roja.

Es comprensible que, después de más de un mes de encierro, el virus no resulte demasiado simpático entre la infancia. Muchos no tienen la edad suficiente para entender lo que está ocurriendo, pero si saben que "todo el mundo está un poco nervioso", como escribe Rosalía Cervelo, de 9 años.

Esta alumna del San Francisco Javier considera la enfermedad como "un virus nuevo para el que todavía no hay vacuna", pero tiene claro, a pesar de su corta edad, las instrucciones para luchar contra el contagio. "Primero quedarse en casa, segundo lavarse las manos y tercero no tocarse los ojos, la nariz y la boca", enumera la pequeña entre dibujos de pastillas de jabón, grifos abiertos y pupilas azules.

La primera de las normas, sin embargo, está a punto de quedarse obsoleta. En pocas casas ha pasado desapercibida una fecha como la del 26 de abril, el día en el que las puertas volvieron a abrirse para todos los menores de 14 años, dando cierto respiro a los padres. Tras las presiones por cesar el confinamiento para los pequeños, y la advertencia de los perjuicios en cuanto a aprendizaje y salud mental que el encierro puede suponer en la infancia, el Gobierno anunciaba la semana pasada que ayer sería la primera luz al final del túnel. Pero la libertad les dura a los niños tan solo una hora, limitada además a un kilómetro de sus casas y, aunque pueden sacar sus propios juguetes, todavía queda lejos el momento en el que puedan compartirlos con alguien.

Ese no poder jugar con sus amigos es una de las cosas que más fastidian a Lola. También no poder ir a la playa ahora que se acerca el verano, pero que la arena sigue a la misma distancia que en lo más crudo del invierno. La pequeña le exige al coronavirus que se vaya "ya", porque, afirma, se le caen los planes. Ella apenas ha visto mundo, pero en el suyo ya ha entrado la pandemia, como le ocurre a Alicia Romero (9 años), Iago Terrón (7 años), Inés Franqueira (9 años), Lucía Mosquera (8 años), Matías San Luis (4 años) y Paloma Fernández (9 años).

Todos ellos han compartido con este diario su visión del Covid-19, a través de dibujos y relatos. Y puede que en las ventanas ilustren arcoíris, pero en su mente la pandemia es menos animada. Para la mayoría, como bosqueja la alumna de la Grande Obra de Atocha Lucía Mosquera, el virus es un bicho verde de aspecto iracundo, al que se enfrenta un sanitario armado con guantes y mascarilla. Para Inés Franqueira es azul e igual de amenazante, y Paloma Fernández lo ve rojo, adornado con una corona y, desmarcándose, sonriente al margen de sus consecuencias.

La estudiante del Santa María del Mar ha logrado mantener el ánimo que a muchos mayores se les escapa ante las noticias. "Venceremos al virus. Podemos con el Covid-19", asegura la pequeña, para la que "todo irá bien" si "luchamos juntos". Para ello la higiene es vital, como boceta Iago con su desinfectante, y el confinamiento, como sabe ya Matías. Con solo 4 años, su resumen de la crisis es una gran casa, que se levanta como una muralla frente a un ser informe que vaga acechando fuera.

Y es que, desde que se desató la emergencia, algunos miran con más desconfianza hacia el exterior que debajo de sus camas. Lo que asusta ahora ya no es el Hombre del Saco ni el Coco, sino el coronavirus, protagonista de las historias que los niños escuchan a sus padres. Por él algunos echan de menos incluso aquello que antes buscaban evitar fingiendo algún catarro: el colegio. Le ocurre a Alicia, del Santo Domingo, a la que aflige no poder ir a la escuela ni ver a su familia, más allá de esa "con la que estoy siempre".

"Ahora en confinamiento me lo paso bien a la vez que mal. A veces estoy muy aburrida", cuenta la pequeña, que lee, ve la televisión, cocina y baila para distraerse. Las videollamadas no sustituyen el cara a cara con sus amigos, y mucho menos su cumpleaños. Festejos como esos están también en la mente de Inés, del Liceo La Paz, a la que la pandemia obligó a posponer no uno, sino dos acontecimientos, su " cumplesanto".

"Tenía una fiesta por mi santo el 20 de abril que también era un poco de cumpleaños. Aunque mi cumpleaños fue en enero, me dan los regalos en el santo, pero lo tuve que aplazar", escribe la pequeña. También tuvo que despedirse de su viaje a Tenerife, previsto para el 1 de mayo, y que hizo aguas con el estado de alarma. Con la cercanía de las 'vacaciones', y una desescalada que todavía no se ha organizado, Inés no es la única que ve en la cancelación de su veraneo uno de los efectos más graves de la pandemia, aunque los pequeños son conscientes, además, del verdadero drama.

Vestido con la ternura del ojo infantil, pero chocante por su crudeza, se expresa en esa línea Lola Barros. "El coronavirus hace morir a los abuelos", se apena la niña, que no ha podido evitar darse cuenta del gran número de fallecimientos. Pero para los jóvenes la que prima es la otra cara, la positiva, y prefieren centrarse en ella. Ven la crisis como una ocasión para la unidad, como le ocurre a Alicia, que tiene una predicción en la que pide que se confíe: que "juntos lo conseguiremos".