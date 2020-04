"Pedí un crédito, abrí la pizzería y a los dos días, el confinamiento"

El inicio del confinamiento por la crisis sanitaria mundial y luego las normas y decretos que se han sucedido, confusas en su interpretación en muchos casos, han sumido a los autónomos en la desesperación. En casos como el de Miguel Ramírez es difícil ver la luz al final del túnel. "Estoy pagando un crédito que pedí para abrir el local y a los dos días decretaron el confinamiento", explica.

Ramírez abrió Harlem Pizza el 12 de marzo en la plaza de Pontevedra en A Coruña, en el local que fue la popular tienda de chucherías Gusy. Como tantos autónomos, ha tenido que reinventarse tratando de buscar algún tipo de ingreso que le permita al menos cubrir algunos gastos, porque además de la hipoteca tiene que pagar el alquiler del local y las facturas de luz y agua.

"En ningún momento pensé que sucedería algo como este confinamiento. Llevaba un año para abrir el local, preparándome. Hay unos gastos fijos, sobre todo la factura de la luz, porque tengo un horno grande", señala.

"Tengo licencia de comercio y es alimentación por lo que yo entendía que podía estar abierto pero vino la policía y me dijeron que tenía que cerrar, yo les dije que leyendo el BOE interpretaba que podía, pero tuve que cerrar. Sí puedo hacer para llevar, y es lo que estoy haciendo, a través de las plataformas habituales que te lo llevan a casa, o llamando directamente a la pizzería también. Llevo dos semanas con esto, pero te da muy pocos ingresos, no podría aguantar así hasta final de año, no supone una estabilidad a la larga. Y por supuesto no puedo tener empleados, no da. La idea era vender por porciones, con precios ya bajos, para que la gente pudiese comer en la calle, pero ahora justo eso es imposible. Ahora vendo pizzas enteras, claro. Los gastos son elevados porque yo invertí en calidad, la mozzarella y el pepperoni los traigo de Italia, por ejemplo. Y para prepararlas hay que guardar las máximas condiciones higiénicas".

Miguel Ramírez no solo teme al confinamiento sino al previsible recorte de consumo cuando se pueda salir y a posibles cambios de criterio de la administración.

"Supuestamente también podrían pasar a recoger las pizzas pero también hay problemas con eso, la normativa que han sacado es confusa y cambiante, se transmite con cuentagotas. Yo creo que hay una descoordinación, involuntaria, entre Gobierno, autonomías y concellos. Tienen que implicarse más instituciones de toda índole. Estas ayudas que anuncia el Gobierno tiene que verlas como una inversión. Y no son suficientes", reclama.