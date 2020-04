"Creo que ahora se ve la importancia de lo local y la cercanía al cliente"

María Lovera era empleada en una cafetería y al dejarlo su jefa cogió el negocio, en agosto de 2017. Logró hacerse una amplia y fiel clientela en su cafetería Sucre en la calle de La Franja apostando por dos fuertes, café y pasteles de calidad, pero su curva ascendente cayó en picado con el inicio de esta pandemia. "Al tener doble actividad, hostelería y despacho de pan y confitería, seguimos abiertos pero solo para vender pan o dulce, y llevo cafés a domicilio en las cercanías. Pero esto no da ni para cubrir gastos, eso de las pérdidas del 75% que dice el Gobierno, nosotros tenemos mucho más. Aún no lo he calculado porque me da miedo saberlo", explica.

Lovera también está pensando, como muchos autónomos en situación similar, vender a través de plataformas de envío a domicilio de alimentación. "Algún producto no puedes llevarlo. El café por ejemplo, se puede derramar, o puede llegar frío y no es lo mismo. Y tenemos unos gastos fijos que no hay manera de esquivarlos. El alquiler del local es un gasto muy importante que hay que seguir pagando. Y la cuota de autónomos de marzo se pasó, aunque haya promesas de devolución. Necesitamos medidas económicas reales y eficientes, a corto y medio plazo, porque la reactivación de la economía no va a ser como apretar un botón mágico, va a ser mucho más paulatina", señala.

Esta autónoma contaba con dos empleadas que no pudo mantener. "También estoy molesta por ellas, no cobrarán nada hasta mayo por todo el atasco que hay con los ERTE, no es justo para ellas".

Esta hostelera subraya la importancia de abrir cuando antes para garantizar la supervivencia del sector. "Galicia no está tan mal. Yo creo que se puede ir abriendo antes. La hostelería supone un porcentaje muy alto de la economía, es indispensable, y si cae la hostelería también irán otros sectores como un castillo de naipes. No queremos propinas, queremos trabajar. Lo de los créditos no son ayudas y son contraproducentes, sobre todo en hostelería. Yo no puedo endeudarme sin saber cuánto tiempo voy a estar cerrada".

María Lovera también es capaz de ver un lado positivo a todo este drama. "Creo que mucha gente ahora se dará cuenta de la importancia del comercio y la hostelería local, de la cercanía con el cliente, de que apostar por estos establecimientos es beneficioso para todos. Los pequeños negocios no pueden cargar con todo el peso. Nosotros no queremos subir precios, participar en la inflación como hacen otros. Es el momento de hacer piña y que se dejen a un lado las diferencias ideológicas".