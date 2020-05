"Abrir con el 30% de la terraza es una medida enfocada a la costa de Levante y Andalucía"

La incertidumbre machaca al sector hostelero. Quiere abrir, pero con las medidas necesarias para proteger a empleados y clientes. Así lo explica Antón Sáez, portavoz de los hosteleros de la Marina, que defiende que "muchos prefieren permanecer cerrados" si solo se permite tener abierta el 30% de la terraza. El Concello ya está estudiando medidas, que anunciará la próxima semana, mientras los propietarios de bares y restaurantes piden al Gobierno central "un manual de medidas" para reabrir sus negocios con todas las garantías. Por ahora, a Sáez, el plan actual le parece "inviable".

Desde su perspectiva, ¿cuál es la posición de la hostelería en la ciudad?

El sector está muy rebotado. La conclusión de todo el mundo es que el calendario del Gobierno central no es viable. Es un camino a la quiebra en cuestión de meses.

¿Cuál es su petición?

Que aclaren si podemos tener ERTE parciales y los manuales para saber qué medidas tenemos que tomar. Se supone que podemos abrir, pero no sabemos en qué condiciones y no hay ni siquiera acceso a comprar material para cumplir las medidas de prevención. Es un sinsentido. No hay por donde cogerlo. Lo de los ERTE es la clave de la supervivencia del sector.

¿Qué otras cosas le preocupan?

Que hay gastos muy grandes, como el alquiler, sobre todo el de locales ubicados en zonas céntricas. Ahí ya entra dentro de cada uno su capacidad de negociación con el casero, pero si los ERTE no se pueden adaptar, es la muerte de todo el sector. No de unos pocos locales con pocos recursos. Sería la muerte de todos. Ahora mismo no tiene sentido hablar de apertura.

Ante este panorama, ¿habrá quien prefiera permanecer cerrado?

Por supuesto. A muchos les sale mejor. Ahora mismo estamos viviendo con mucha tensión. Nos hablan de una fecha para reabrir los bares y restaurantes, pero sin guías ni normas de actuación. Hay que pensar que nosotros tenemos que formar a la gente, tomar medidas y comprar material. Nadie piensa abrir sin protección para empleados y clientes. El sector en general prefiere abrir más tarde, pero con seguridad y con las reglas del juego conocidas.

¿Considera arriesgadas las medidas del Gobierno?

Creo que se precipitaron. Quisieron dar una noticia positiva, pero es completamente inviable. Abrir con el 30% de la terraza es una medida enfocada a la costa de Levante y Andalucía, donde en muchos sitios el 100% del local es la terraza. Aquí hay bares que tienen solo tres mesas. ¿Y qué van a hacer? ¿Abrir con solo una mesa y toda la plantilla? No. En Galicia, esta medida no tiene ningún sentido. Creo que no han sabido comunicarlo bien.

Pero hay quien está tratando de adelantarse y está adaptando sus locales para la "nueva normalidad".

Sí. Sé de gente que ha comprado máquinas de ozono. Y todo porque lo han visto en los medios y se fían de eso. Pero hay gente alérgica al ozono y esas máquinas no van a estar en todos los locales. Eso es algo que ha dicho el Estado y lo ha confirmado la Xunta. Siempre hay quien dice "voy a comprarla, no vaya a ser que me quede sin ella". Y así con todo.

¿Como las mamparas?

Claro. Se van a tomar medidas para garantizar la seguridad, pero colocar mamparas es ir en contra de la base del servicio de la hostelería. Es como lo de los hoteles, que se dice que van a controlar la entrada. Entonces nadie va a viajar porque para que te hagan controles en el aeropuerto y en el hotel, te quedas en tu casa hasta que mejore todo. La hostelería no puede abrir sin saber las medidas que den garantía sanitaria a empleados y clientes. Yo ahora ni puedo comprar mascarillas porque no sé cuáles van a ser las que se van a usar.

¿Tienen el apoyo del Concello?

El Concello está dispuesto a tomar ciertas medidas, o por los menos las va a barajar, como la de ampliar las terrazas. Nos piden un tiempo hasta que tengan manuales y medidas porque ahora no pueden tomar una decisión. Lo que quiere es buscar la viabilidad de las empresas de la ciudad.