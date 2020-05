A la reconquista de la calle

Después de mes y medio de confinamiento, A Coruña se prepara para volver a la calle, que hasta ahora solo se podía pisar por trabajo, para realizar los trámites y compras imprescindibles, o, desde hace unos días, para pasear a los niños. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó ayer que, a partir de mañana, los ciudadanos que no muestren síntomas podrán salir a pasear o a hacer deporte una vez al día.

En el caso de los municipios del tamaño de A Coruña habrá una restricción horaria. Las personas de entre catorce y 70 años podrán salir entre las 06.00 y las 10.00 horas, y de nuevo entre las 20.00 y las 23.00 horas. Hay que salir en solitario, o acompañado por una persona con la que se conviva, y las caminatas están limitadas a una distancia máxima de un kilómetro desde el propio domicilio; los deportistas podrán ir a cualquier punto del término municipal.

Las personas dependientes, y los mayores de 70 años, podrán salir con un cuidador entre las 10.00 y las 12.00 horas, o entre las 19.00 y las 20.00 horas, mientras que los niños y sus acompañantes verán el horario limitado entre las 12.00 y las 19.00 horas. Hoy o mañana, según el ministro, se publicará una guía para resolver dudas.

La apertura de la normativa permitirá retomar los hábitos de paseo y deporte a coruñeses de todas las edades. Luis Rodríguez Vaz, ex entrenador del Deportivo y hombre de tres caminatas diarias a sus 78 años, volverá a sus paseos "a buen ritmo" que durante estas semanas tuvo que hacer en el pasillo de su casa. María Dolores Ozores, de 83 años, "muy callejera" y que salía todos los días a misa, a hacer la compra o a tomarse una caña con sus amigas, volverá a pasear por la Marina y el paseo de la Dársena en los días soleados.

Los más jóvenes también extrañan poder salir. Es el caso de Elena García, de quince años y con dos hermanos pequeños que llevan una semana saliendo a correr y a jugar. Tener un perro al que pasear de cuando en cuando ayuda a paliar las consecuencias de un encierro que se está haciendo "un poco cuesta arriba", pero está deseando salir y "hacer un poco de ejercicio": en concreto, correr por el paseo marítimo. Alberto Pérez, residente en Bastiagueiro y con 16 años de edad, lo ha pasado mal en el encierro, que se le ha hecho, por momentos, "muy agobiante". En cuanto pueda, lo primero que hará será bajar a la playa a practicar saltos mortales.

Entre el colectivo de los más jóvenes y el de los más mayores se encuentra Alejandro Canosa, de 36 años, ex jugador profesional de hockey y ahora entrenador de este deporte. Su pasión particular es salir a correr; antes del confinamiento podía hacer unos 50 minutos seguidos, y, aunque el cuerpo le pide volver a la carrera, la experiencia lo lleva a ser "más cauto": planea caminatas con pequeños sprints.

Luis Rodríguez Vaz

Exentrenador del Deportivo

"Sustituí los paseos por caminar por el pasillo todos los días, pero es enormemente aburrido"

Luis Rodríguez Vaz fue entrenador del Deportivo en los años ochenta, y del CD Lugo y el

Ourense en los noventa, pero la costumbre de hacer ejercicio le viene de más atrás. "Ya antes de ser entrenador, e independientemente de jugar al fútbol, siempre me ha dado por el trabajo físico" explica, aunque ahora, con 78 años, se limitaba "a caminar y a hacer algún trote borriquero". Aún así, antes del confinamiento no faltaba a sus tres citas diarias de caminata por la ciudad: una por la mañana, otra por la tarde, y una tercera después de cenar. A "buen ritmo" e intercalando, de vez en cuando, algún trote de unos pocos metros, el ex entrenador calcula que recorría todos los días unos diez kilómetros, lo que le venía bien, entre otras cosas, para regular el azúcar. En verano, lo complementaba con la natación, tanto en la piscina como en el océano".

"El confinamiento me lo ha cortado" afirma Rodríguez Vaz. Sale todos los días a comprar el pan y el periódico, algunas veces a la plaza o al banco, pero a partir de las 13.00 horas vuelve a casa y tiene que quedar encerrado hasta el día siguiente. Para no perder la costumbre, se dedicó durante estos días a "andar por el pasillo", un recorrido que ya tiene "talonado" en 70 pasos de ida y otros tantos de vuelta, pero que tiene el inconveniente de ser "enormemente aburrido". "He calculado que he bajado a la mitad el recorrido que solía hacer", señala. Con todo esto, el confinamiento se le ha hecho "un poquito complicado". "Es que me gusta caminar" resume el ex entrenador , y este deporte "es mi medicina".

Cuando se permita salir a andar, promete Rodríguez Vaz, "voy a hacer lo mismo que hacía antes". En el caso de que no pueda hacerlo más que una hora, "la aprovecharé completa, y seguiré trabajando en el pasillo". Con un importante cambio: llevará siempre mascarilla y guantes. "Recomiendo llevarlos" explica "los guantes son útiles al salir al caminar porque uno puede hacer un pequeño descanso, o apoyarse en algún sitio" , llevándose así para casa, inadvertidamente, los gérmenes.

Durante los paseos tendrá que mantener la distancia social, pero eso no será un problema para Rodríguez Vaz, que ya en tiempos normales caminaba solo y, aunque en su ruta siempre se cruzaba con muchos amigos, en el primer y último paseo de la mañana solo intercambiaba "un hola, hola y hasta luego, lo imprescindible"; detenerse a hablar le "rompía el ritmo". La misma costumbre de no romper el paso le lleva a decir que no saldrá a hacer ejercicio con su esposa, con la que convive y a la que le gusta ir a un ritmo más pausado; "puedo salir con ella a pasear, pero no a caminar", remacha.

María Dolores Ozores

Jubilada

"Como coruñesa, soy muy callejera: me gusta asistir a misa o tomarme una caña"

"Como coruñesa que soy, soy muy callejera", cuenta María Dolores Ozores: "Me gusta ir a hacer la compra, asistir a misa, lo que hacía a diario... Y tomarme una caña en María Pita también me gusta". A sus 83 años, "salía todos los días, mañana y tarde", por lo que ahora, tras mes y medio de confinamiento, está "deseando salir", y retomará este hábito en cuanto la normativa se lo permita.

"En estas siete semanas y un día —relataba ayer— no he pasado del umbral de mi puerta, nada más que para coger el periódico, que me lo dejan delante". Explica que ha estado "atendida", y no ha faltado quien le echase una mano para traerle la compra y estar pendiente de que no le faltase nada. De sus cinco hijos, una vive en su mismo edificio, otra cerca, y una nieta le traía las medicinas de la farmacia. Así, ha tenido todo lo que precisaba sin tener que salir a hacer la compra ni, por supuesto, saltarse las reglas del confinamiento. "Cumplo con lo que me manden" resume.

Lo principal, explica, es "intentar que me dé el sol; lo que más me apetece es tomar el aire, necesito vitamina D". Antes salía de casa para reunirse con sus amigas, y, aunque al menos durante los primeros momentos no será posible interactuar con tanta libertad como antes de la pandemia, ya tiene planeado cómo verá a su hermana, mayor que ella y que vive en el mismo edificio. "Caminaremos juntas, pero separadas" para no saltarse las normas de seguridad y distancia social.

Las reglas durante las primeras semanas establecen que no se puede ir a caminar a más de un kilómetro de casa, pero Ozores no precisa ir muy lejos, le basta con pasear "por delante de casa". Vive en un piso de la Ciudad Vieja con vistas al Paseo de la Dársena.

Ozores señala que, aunque no puede decir que lo haya pasado bien durante este mes y medio de confinamiento forzoso por la pandemia, "nunca pude imaginar que lo iban a pasar tan poco mal". Por una parte, ocupa su tiempo con actividades que puede realizar sin compañía: hace labores, lee, reza o se entretiene viendo los programas de la televisión., lo que ayuda a matar el tiempo.

Por otra ,, "en estas siete semanas el teléfono y el WhatsApp no paran". La tecnología le ha permitido , durante estas semanas, mantenerse en permanente contacto con sus amigas para saber de ellas y acompañarse mutuamente, una conexión entre personas que, si no, habrían pasado la cuarentena en incomunicadas y en solitario en sus hogares.

Aún así, la calle llama a María Dolores Ozores, que se define como una persona "muy sociable". Lo único que pide es libertad para poder caminar un rato y "un día soleado" y sin viento para poder disfrutar de las calles coruñesas que lleva recorriendo más de ocho décadas.

Alejandro Canosa

Entrenador personal y de hockey

"Tengo ganas de salir a correr, pero seré más cauto y haré pequeños tramos al principio"

Alejandro Canosa fue jugador profesional de hockey sobre patines y, aunque hace unos cinco años que se retiró de la competición, entrena al primer equipo de Compañía de María y trabaja en el Club del Mar. Además, antes del confinamiento, salía a correr y al gimnasio varios días por semana. La cuarentena le obligó a adaptar su entrenamiento en casa, con algún material de gimnasia, pero, señala, "llega un momento en el que necesitas algo más, salir, airearte".

El cuerpo le pide "salir a correr", pero, explica Canosa, su experiencia profesional y como instructor le aconsejan ser "más cauto". Si antes corría ocho o diez kilómetros y podía pasar unos 50 minutos a la carrera, ahora caminará durante la mayoría del recorrido y aumentará la velocidad "en pequeños tramos, un par de minutos", para irse acostumbrando "poquito a poco". Pero no renunciará a la carrera, su forma de "airearse" y su ejercicio preferido ante el de gimnasio, "necesario pero aburrido".

El Gobierno permitirá desplazarse, como máximo, a un kilómetro de la propia vivienda, pero Canosa, que reside con su pareja en As Lagoas, ya tiene pensado a dónde irán a hacer ejercicio. "Aprovecharé el entorno de la Torre, que lo tengo justo al lado", así como el paseo marítimo: espacios amplios en los que el riesgo de contagio es mínimo. Acerca de si la restricción a hacer deporte se podría haber levantado antes, Canosa señala que "no" lo tiene "muy claro". En A Coruña, con zonas abiertas como el paseo, "quizás se podría haber adelantado un poco", pero admite que es difícil tomar la decisión para el conjunto del país.

Alberto Pérez

Adolescente y practicante de 'parkour'

"Lo primero que voy a hacer será ir a la playa a realizar saltos mortales"

A Alberto Pérez la cuarentena le está haciendo larga. A sus 16 años, no lleva nada bien el haber tenido que estar dos meses encerrado en su casa, sin más respiro que el de sacar a la perra al portal de vez en cuando. Reconoce que su humor ha ido decayendo conforme avanzaba el confinamiento, y que, aunque empezó con ganas, las últimas semanas no han sido fáciles.

"Al principio estaba normal, en Semana Santa me dio un bajón y no tenía ganas de hacer nada, llega un punto en el que es muy agobiante", explica Alberto, acostumbrado hasta entonces a llevar una vida activa. Con un pie en primero de Bachillerato, su situación se complicó más debido a la confusión reinante con respecto al devenir académico, y las dudas que tanto alumnos como profesores tienen acerca de cómo proceder con la finalización del curso.

"Hay profesores que dan materia nueva, otros que parece que te hacen un favor, otros que se preocupan muchísimo y otros que pasan", enumera el joven, que, según afirma, ha llegado a experimentar en algunas ocasiones picos de ansiedad durante el encierro.

Pese a ello, entiende que las cosas no podrían haber sido de otra manera. "Claro que querría haber salido antes, pero no hay que ser egoístas, los jóvenes tenemos más posibilidades de ser portadores asintomáticos", apunta.

El anuncio de que a partir de mañana se flexibilizarán las condiciones y podrá salir a practicar deporte no pudo traer mejores noticias. El joven, que practica parkour y reside en Bastiagueiro, tiene claro su primer movimiento: "Lo primero que haré será ir a la playa a hacer mortales", promete.

Elena García

Estudiante

"El encierro se está haciendo cuesta arriba, estoy deseando salir y hacer algo de ejercicio"

Elena García es una adolescente de quince años que, desde este sábado, podrá hacer aquello que llevaba deseando desde hace más de seis semanas: salir a correr por el paseo marítimo de A Coruña. Hasta el momento, la joven aprovechaba el tiempo de confinamiento para llevar al día sus estudios, comenzar a aprender italiano e incluso hacer un curso de mecanografía.

Desde el pasado domingo, sus dos hermanos pequeños salen cada día durante una hora a pasear y jugar, y ahora por fin le ha llegado el turno a ella.

"Estoy deseando salir y hacer un poco de ejercicio. No llevo mal el confinamiento, porque tengo un perro y puedo tomar el aire cuando lo saco a pasear, pero después de tanto tiempo el encierro se está haciendo un poco cuesta arriba", comenta.

La joven, que estudia en el Colegio Compañía de María, afirma que la división de franjas horarias en función de la edad es una buena idea para evitar las aglomeraciones, y espera que en esta ocasión la gente actúe "de forma responsable". Según explica, "cuando dejaron salir a los niños hubo personas que actuaron con imprudencia. Espero que con las franjas horarias sea más fácil evitar el contacto. Soy bastante optimista".

Si pudiese escoger, a Elena le habría gustado que a la gente de su edad se le permitiese salir por las tardes para disfrutar del buen tiempo, aunque se conforma con que su franja horaria, establecida entre las 6.00 y las 10.00 horas, y las 20.00 y las 23.00 horas, no coincida con sus teleclases.