Estimado coronavirus, abandona la batalla

Desde que dio comienzo la pandemia han sido muchos, a lo largo y ancho del mundo, los que se han dirigido directamente al coronavirus. Algunos para maldecirlo, muchos para rogarle que no se lleve a un ser querido y otros para preguntarle, sencillamente, que a qué ha venido. Apelaciones sin respuesta que expresan lo que toda una humanidad siente respecto a un fenómeno que, en apenas unos meses, ha puesto el mundo patas arriba.

En Pontedeume, unos alumnos de 3º de ESO del CPR Plurilingüe San José le han escrito una carta al virus para que, tal y como señala su tutora, Lucía Penas, "puedan expresar todo lo que sienten y que normalmente no se atreverían a decir". "En total recogimos 16 cartas. Cuando las leí vi que abordaban temas como la soledad o la incertidumbre, pero también aspectos positivos. Con fragmentos de cada una compuse una carta final en la que todos se han visto reflejados, y la hemos publicado en el blog del centro", explica la docente.

Los jóvenes tienen palabras para todos: dan las gracias a los trabajadores que se exponen durante la pandemia y reconocen el sufrimiento de los enfermos o de los que lo pasan realmente mal al estar confinados entre cuatro paredes. "Esos trabajadores son verdaderos héroes para nosotros: se exponen a riesgo de morir y no pasan tiempo con sus familiares solo para que podamos sobrevivir los demás", escribió uno de los alumnos en su carta. "Nunca pensé que las cosas iban a acabar tan mal. Deberías ahorrarte tanto daño", comentó otra joven, que añadió: "Estoy en mi casa, y llegó a tanto mi aburrimiento que le estoy escribiendo una carta a una pandemia. Pero no sufro yo. Sufren todas las personas que están entre paredes blancas y claustrofóbicas de un hospital, sin poder ver a su familia."

Más allá de las trágicas consecuencias que ha traído la Covid-19, varios alumnos también apreciaron los aspectos positivos del confinamiento, y algunos hasta prevén la llegada de un futuro mejor. "Vas a hacer pensar a la gente. (€)Has hecho que millones de personas se junten para ir contra ti, nos has hecho disfrutar de las cosas simples que tiene la vida y, cuando por fin te hayas ido, la gente recapacitará", afirmó otro estudiante, que también recordó el respiro que esta pandemia ha supuesto para el medioambiente: "Me parece maravilloso el bien que le has hecho al aire y a la naturaleza. Has hecho que bajen muchísimo los niveles de contaminación".

Si bien cada una de las 16 cartas ofrece una perspectiva distinta, todas coinciden en lo mismo: en que esta crisis solo se puede superar permaneciendo unidos. "Recuerda que los logros se consiguen ayudando, no quitando vidas. No te vayas por mí, vete por toda la gente que está sufriendo. (€) Quiero decirte que abandones la batalla y, si no lo haces voluntariamente, nosotros, todos unidos, terminaremos contigo".