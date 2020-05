La Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa) garantiza la seguridad del suministro de agua en hogares y empresas. Lo aclaró ayer después de que se publicasen los resultados del estudio de EDAR Bens, que confirma la presencia de material genético del virus en aguas residuales y su eliminación antes de salir al mar.

Emalcsa, que recibió consultas de vecinos en el día de ayer por este motivo, señala que "los estudios publicados recientemente hacen referencia de forma exclusiva a la presencia de restos de Covid-19 en aguas residuales de los sumideros fecales", con lo que garantiza que el agua de A Coruña y de otros concellos del área metropolitana "cumple con todos los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales".

La empresa asegura, en base a las evidencias científicas disponibles, que "los tratamientos de filtración y desinfección que utiliza Emalcsa eliminan o inactivan el coronavirus", por lo que "el servicio que llega a hogares y empresas es seguro".

A través de un comunicado, insiste en que, "a día de hoy, existe consenso entre las distintas entidades científicas, como la OMS, el ECDC/CDC ( Centers for Disease Control and Prevention) y la EPA ( Environmental Protection Agency) sobre que el virus no ha sido detectado en aguas de consumo cuando están tratadas con filtración y desinfección", como es el caso.

La empresa municipal destaca que su "actual tratamiento de desinfección de agua garantiza el nivel de protección", lo que hace que el agua de hogares y empresas sea "segura tanto para beber como cocinar o su uso higiénico".

Cuando se inició el estado de alarma, Emalcsa inició un plan de contingencia "que permite asegurar la actividad en las plantas de producción, incluido el laboratorio de calidad del agua, con protocolos de trabajo".