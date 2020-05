Locales y comercios podrán aplazar el pago de la factura del agua hasta febrero de 2021

Los locales de negocio y establecimientos comerciales de la ciudad (consumidores no domésticos) que hayan tenido que suspender su actividad a consecuencia de la pandemia del coronavirus podrán solicitar a la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa) un aplazamiento del pago de su factura hasta el 1 de febrero de 2021. Las facturas que no se pasarán al cobro serán las emitidas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, que no serán abonadas hasta el próximo año, según informó ayer el Concello a través de Emalcsa.

Para compensar así el impacto económico de la crisis sanitaria, los interesados deberán remitir una solicitud por correo electrónico a la dirección atencioncliente@emalcsa.es, haciendo constar los siguientes datos obligatorios: el número de contrato con Emalcsa, titular, NIF/CIF y dirección del suministro indicando si es persona física o jurídica; el nombre y CIF/NIF del solicitante, correo electrónico y teléfono de contacto; la actividad que desempeña; el código IBAN y titularidad de la cuenta bancaria de domiciliación de los pagos (el titular de la cuenta bancaria será coincidente con el titular del contrato o con el solicitante); y la declaración responsable de que con motivo de la crisis del Covid-19 ha tenido que suspender la actividad durante un intervalo no inferior a 14 días.