Vacaciones con destino a las islas

Las costas de Andalucía y el Mediterráneo y sobre todo las islas Canarias y las Baleares son los destinos vacacionales por los que más están preguntando los coruñeses en su primer contacto con las agencias tras las semanas de confinamiento. En Atlantis Travel Galera, como en otras oficinas de la ciudad, los clientes ya podrán entrar hoy a consultar o a planificar sus viajes para el verano, pese a que media España aún entra hoy en la fase 1 de la desescalada del estado de alarma por el coronavirus. Los profesionales también recomiendan los 'road trips' para viajar sin aglomeraciones en coche de alquiler por Europa

"Parece mentira, pero ya hemos recibido a mucha gente preguntando por las vacaciones de verano". Lo cuenta el responsable de la agencia de viajes Atlantis Travel Galera, Adolfo Díaz, quien confirma que, aunque la fase cero de la desescalada en Galicia se acaba de dejar atrás y hoy la comunidad entra en la fase 1, ya son muchos los ciudadanos que tienen la vista puesta en los viajes que harán en los meses de verano. "La gente pregunta por destinos en las costas de España: Cádiz, Málaga, Valencia? Pero sin duda, los primeros son las islas Baleares y las islas Canarias", explica Díaz, que añade que el interés de sus clientes se concentra sobre todo en los meses de julio y agosto.

Hace una semana que la agencia del número 25 la calle Galera abrió sus puertas. Desde entonces, Díaz ha atendido a varias personas con cita previa y a partir de hoy el público podrá acercarse al establecimiento con normalidad: "Desde que empezó el proceso de desescalada, la gente se ha desatado un poco. En las últimas dos semanas se han solicitado más citas de las que podíamos atender, porque ahora mismo estoy trabajando yo solo y los demás empleados están en ERTE. Creo que nos vendrá bien abrir ya el lunes".

Si bien los destinos nacionales son ahora los más demandados, los viajes a otros países que la agencia había organizado antes de la pandemia del Covid-19 para los meses de verano no se han cancelado todavía, y los clientes se mantienen optimistas de cara a un futuro no muy lejano: "La gente quiere viajar y, mientras puedan, mantendrán sus planes".

Por otra parte, las circunstancias han obligado al sector turístico a reinventarse, y una de las opciones que propone Atlantis Travel son los famosos road trips, una solución para viajar "tranquilo, sin aglomeraciones y evitando los transportes públicos". "Son viajes nuevos y muy interesantes, así que tenemos pensado sacar un montón de ofertas para viajar en coche de alquiler por Europa", comenta el responsable de la agencia coruñesa.

En cuanto a los precios, estos no difieren en gran medida de las ofertas de años anteriores, aunque según Adolfo Díaz esta situación excepcional conllevará ciertos cambios: "En función del destino, el cliente se encontrará con los hoteles a la mitad de su capacidad, sin aglomeraciones, y con ciertos servicios más exclusivos a unos precios normales".

Las dudas más frecuentes a la hora de pensar en viajar teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias giran en torno a la posibilidad de no poder hacerlo llegado el momento, ya que la incertidumbre por la evolución del coronavirus todavía se cierne sobre la reactivación de las aerolíneas y las restricciones de movilidad por el territorio nacional. Sin embargo, tal y como cuenta Díaz, la gente se anima a dar el paso una vez que tiene la garantía de que no va a echar a perder su dinero: "Los viajes que vendemos no se pagan hasta las 48 horas antes de que den comienzo, y así garantizamos que, en caso de cancelación, no se pierda ni un euro. También estamos gestionando los reembolsos de aquellos que perdieron viajes en marzo, abril o mayo. Tardaremos más o menos tiempo, pero se harán".