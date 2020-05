"El coronavirus lo empeorará todo. Si antes teníamos malos números, ahora los vamos a tener peores"

Como decano del Colegio de Abogados, Augusto Pérez-Cepeda lleva tiempo denunciando la situación de los Juzgados de lo Social, que acumulan retrasos de casi cuatro años en algunas citaciones. Lo califica de "terrible" y opina, al igual que el Defensor del Pueblo, que la única solución es de contratar más jueces. Además, alerta de los problemas que traerá consigo la situación provocada por el coronavirus. "Habrá mas retrasos", asegura.

¿Comparte la opinión de que la solución para desbloquear los Juzgados de lo Social es incrementar el número de jueces?

Sí. Claramente sí, sin dudas. Los juzgados están sobrepasados. El problema no es que los jueces no trabajen, porque trabajan a lo bestia, el problema es que entran más casos de los que se pueden resolver. No queda más que crear jueces y más juzgados de refuerzo.

¿Esto también derivaría en un aumento del personal en los juzgados?

Imagino que sí, porque cada juzgado tiene un número de funcionarios destinados. Es todo uno.

La situación se ha agravado tanto que hay citaciones para 2024.

Efectivamente. Los temas de Seguridad Social, que son los menos importantes, tienen casi cuatro años de retraso. Pero en los temas importantes no hay ese retraso, pero sí es mayor del deseable. No podría calcular exactamente de cuánto es la espera, pero tendría que ser menos. Eso seguro.

¿El coronavirus también ha perjudicado a estos juzgados?

Por supuesto. Esto lo va a empeorar todo. Si antes teníamos malos números, ahora los vamos a tener peores. Lo que tienen que hacer es ampliar rápidamente la plantilla de jueces y crear más Juzgados de lo Social aquí, porque hace falta. Quizá no nos damos cuenta pero A Coruña y su área son un factor económico muy importante.