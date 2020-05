"Levamos dous meses sen ingresos porque non nos deron o cesamento de actividade"

Manuel Baldomir, diante do mural da entrada do porto coruñés na praza de Ourense.

Manuel Baldomir, diante do mural da entrada do porto coruñés na praza de Ourense. víctor echave

Está tendo un forte impacto o estado de alarma sobre os mariscadores coruñeses?

Si, porque o único comprador que temos mandounos un escrito dicindo que non podía facerlle fronte a seguir collendo os nosos produtos ao pechar os restaurantes e estamos sen traballar dende o 16 de marzo. Estamos á espera de ver se nos conceden o cesamento de actividade, que tivemos que solicitar en maio porque o Goberno dixo que tiñamos que seguir traballando a pesar de non ter compradores e como en marzo traballamos a metade do mes, non chegamos ao 75% de perdas que se estableceu como límite para pedilo. Por iso houbo que esperar a este mes para que computara o de abril nese periodo. Isto fai que dende o 14 de marzo non teñamos ingresos nin ningunha axuda de momento, aínda que temos que seguir pagando o recibo de autónomos.

Supoño que as familias dos mariscadores estarán atravesando dificultades por mor desta situación.

Levar dous meses sen cobrar nada non é fácil para a xente do marisqueo, da que se pode dicir que vive ao día. É moi complicado non ter ingresos para facer fronte ás primeiras necesidades, comer, manter aos fillos, a luz, auga... Na ría do Burgo, na que a situación xa non era moi boa porque cos problemas dos lodos non hai moita produtividade, o traballo non é dos que dea para gardar das risas para os choros. A situación está moi costa arriba e a ver se de unha vez por todas se resolven os expedientes de cesamento de actividade e se pode dar unha solución ao colectivo.

Os mariscadores teñen esta como única actividade ou compatibilízana con outra?

Dos mariscadores a pé, que rondamos os cincuenta traballadores, creo recordar que só dous o tres teñen outra actividade.

Como foron ás últimas semanas antes da declaración do estado de alarma?

Pois non foron moi boas porque a ría está na situación na que está e todos sabemos que dende que pasa o Nadal e ata que chega o verán o produto cae de prezo, polo que con pouco produto e pouco prezo non hai moita ganancia para o sector.

Pensa que pode recuperarse o marisqueo na ría coa reapertura da hostalería?

Esperamos que si, pero os restuarantes seguen pechados polo de agora e só venden a domicilio, cando o marisco non é un produto que se demande desta maneira. Se dentro dunhas semanas abren pero cun aforo limitado, non vai ser o mesmo. E ademais o turismo tamén parou e non se pode viaxar dunhas provincias a outras, mentres que o turismo estranxeiro, que demandaba o produto galego pola gran calidade que ten, é complicado que volva a curto prazo, polo que estamos cos nervios a flor de pel á espera de ver que pasa.

A gran esperanza do sector era a rexeneración da ría, pero non sabemos que vai pasar con moitos proxectos.

A solución para a ría pasa pola súa dragaxe e a Unión Europea xa dixera que financiaría ata o 80% do custo do proxecto. Entendemos que esta alerta sanitaria é unha situación especial pero non é unha escusa para poñerlle freo a un proxecto deste calibre, polo que levamos moitos anos esperando e no que o custo que lle supón ao Goberno do Estado é mínimo. Entendemos que se agora se paraliza a dragaxe da ría sería máis unha escusa política que un ben para a cidadanía.

Confía en que a Unión Europea manteña os fondos para a recuperación da ría?

Temos a esperanza de que si e de que o Goberno do Estado non demore o proxecto. Son fondos para unha depuradora que se ía instalar en Santiago e que logo se cambiaron, polo que houbo que solicitar que os habilitaran, polo que entendemos que a vontade da Unión Europea e esta, xa que cando veu á ría unha comisión coa eurodeputada do BNG Ana Miranda aprobouse en Bruxelas a dragaxe e instouse ao Goberno a que o fixera o antes posible. Non só é un ben económico para o marisqueo, senón tamén medioambiental. E mesmo de seguridade, porque a finais de febreiro ou principios de marzo tiveron que acudir os bombeiros e a Policía Local a rescatar a un home que quedara atrapado nos lodos cando estaba pescando. E no 2012 morreu unha persoa que estaba mariscando de forma furtiva e non puido saír.