"Los bateeiros lo quieren todo, les ampara la Xunta y no respetan a los percebeiros"

Los viejos enfrentamientos en Galicia entre percebeiros y bateeiros precisan ya una decisiva actuación de la Consellería do Mar y que esta deje bien claro en qué zonas se puede compatibilizar la extracción de mejilla con la del percebe. Resulta difícil, a juicio de ambos colectivos, esa coexistencia porque, cuando los bateeiros extraen mejilla lo hacen a fondo y la zona en la que actúan queda como si en lugar de una rasqueta se hubiera utilizado un cepillo. Así de liso aparece el roquedo después de que se llevan la mejilla y la repoblación natural del percebe tarda varios años, ya que su semilla se va también con la que los bateeiros extraen al hacerse con la mejilla o cría del mejillón.

Si hace unos días se produjo un enfrentamiento dialéctico que no fue a más de puro milagro en Muxía, con la presencia en el área de numerosos vehículos dotados de amplios remolques desplazados de la ría de Arousa -concretamente de Vilanova y A Illa, según los percebeiros- lo acontecido esta semana en las inmediaciones de la Torre de Hércules precisó de la intervención policial para que las cosas no llegaran a más. Y es que, según los más veteranos percebeiros, los bateeiros "lo quieren todo, consideran que tienen la ley de su parte porque se ven amparados por la Xunta y no respetan los derechos consolidados hace mucho por los percebeiros" cuya actividad es muy anterior a la de los cultivadores de mejillón.

Uno de los percebeiros, cuyo nombre prefiere no publicar por posible repercusiones negativas para su persona, lo deja bien claro: "La Xunta tiene que dictar normas específicas y contundentes para solucionar este conflicto que nos enfrenta por culpa de la mejilla. Para los bateeiros, los percebeiros lo queremos todo. Y no es así. Ellos tienen amplísimas zonas para dotarse de mejilla. Por ejemplo, la comprendida entre los faros de Mera y Santa Cristina; desde Punta Torrella hasta Sada y de Ares hasta Carboeiro. Tienen campo de sobra. El problema está en que la mejilla del interior de las rías es inferior en calidad a la que se encuentra en la batiente de la costa".

"Van a extraer mejilla donde están los mejores bancos de percebe de toda la costa gallega: O Roncudo, A Barca, la Torre de Hércules, o los faros de Mera y A Ínsua, zonas todas ellas muy batidas por el mar. Y acaban con todo aquello que nosotros tenemos como base sustentable de nuestro oficio y el pan nuestro de cada día. El problema lo plantea específicamente un colectivo de entre 60 y 80 bateeiros de Vilanova y A Illa de Arousa. Los demás están conformes con el reparto que hemos acordado, pero estos que digo no lo respetan y un día va a haber un enfrentamiento duro porque nos jugamos el presente y el futuro de nuestro oficio", explica este percebeiro desde el anonimato.

Los bateeiros extraen mejilla que engorda y se convierte en mejillón de buen tamaño, mejor presencia y delicioso sabor en las cuerdas que penden de las bateas en las distintas rías, mayoritariamente en las de Arousa y Vigo. La tarea de extracción de la mejilla conlleva casi siempre el arrastre y desaparición de las piñas de percebe, que desaparecen por tiempo indeterminado de las rocas a las que el percebeiro tiene que acceder jugándose la vida.