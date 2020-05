A unos 'flecos' del acuerdo

El Plan de Choque Social da los últimos pasos para su aprobación. Los grupos se reunieron ayer en la Comisión de Hacienda, donde analizaron un documento en el que, coinciden, solo quedan algunos 'flecos' sueltos. Para su puesta en marcha el Concello precisa recabar apoyos, y tras unas negociaciones que se han dilatado, parece que los han conseguido. El PP considera que el texto "ya está listo", y el más crítico es Marea, que lo declara "insuficiente"

El Covid-19 parece haber puesto de acuerdo a todos los grupos municipales, que ultiman esta semana los detalles para aprobar un Plan de Choque Social contra los efectos de la pandemia. Los partidos anuncian su intención de apoyar en el Pleno el cambio en el presupuesto para financiar las medidas de ayuda, después del análisis del documento que se discutió ayer en la Comisión de Hacienda. El Ejecutivo local, en minoría en el gobierno, precisa hallar apoyos en la oposición para dar luz verde a estas líneas. La respuesta más positiva la ha encontrado en el Partido Popular, que considera que "los flecos pendientes se podrán cerrar sin mayor problema", mientras que la izquierda -especialmente Marea- critican la lentitud del PSOE y subraya que su "confianza en el Gobierno sale tocada" de las negociaciones.

Los partidos coinciden en que todavía quedan por atar ciertos cabos, pero el portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage, destaca "el alto grado de coincidencia alcanzado entre todos". "Quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo todos los grupos con sus aportaciones. Los coruñeses esperan de nosotros un acuerdo, aparcando las diferencias políticas, poniendo por delante el interés general", señala. El también concejal de Economía y Hacienda asegura que ayer se avanzó en "hacer posible un acuerdo en esta semana", aunque el pacto ya se había anunciado para principios de esta. Las negociaciones se han terminado dilatando a pesar de las recriminaciones de la oposición en el pasado Pleno, en el que se urgió al gobierno de Inés Rey a avanzar con mayor rapidez en la aprobación de las medidas.

Según el Partido Popular, muchas de ellas son propuestas de su propio grupo, "en especial el incremento en las partidas de conciliación, así como la puesta en marcha de una línea de ayudas para la adaptación de locales de comercio y de hostelería". La formación recuerda la necesidad de "que las medidas sociales y económicas entren en funcionamiento cuanto antes", y anuncia su voto favorable sin 'peros'. Considera que el documento "ya está listo para su aprobación", una visión que difiere con la de Marea Atlántica. Su portavoz Iago Martínez indica que ayer "el Ejecutivo local volvió a dejar varias cuestiones sin responder", y advierte que su partido "tiene la voluntad de llegar a acuerdos, pero no es posible firmar un cheque en blanco".

"El pacto no está en riesgo por parte de Marea, porque es mejor tener un Plan de Choque que no tener ninguno, como le ocurre a A Coruña ahora mismo. Pero hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo", apunta. Entre ellas, desde Marea se critica especialmente "que se recorte en normalización lingüística y cultura" para financiar el plan, pero "que los 950.000 euros de propaganda no se toquen". El grupo también se muestra duro con la parte social del documento. "Es insuficiente y conservadora, tanto en conceptos como en cantidades. Se limita a reforzar servicios que ya existen, pero hay nuevas necesidades", indican.

La formación reclama incentivos para impulsar el mantenimiento del empleo y las nuevas contrataciones, y que se refuerce el personal del Concello. Afirma además que se le está "ocultando información", y afea haber recibido la documentación "ayer casi a las once de la noche". Marea reconoce que se han recogido algunas de sus ideas, "pero no del todo". Critican también la "dilación" del Ejecutivo en su reacción en cuanto a medidas sociales frente a la pandemia, denuncia que suscribe el BNG.

El partido se muestra cauto en su valoración de la reunión de la Comisión de Hacienda, y alega que le gustaría "que el Gobierno local no se caracterizara por cierta lentitud a la hora de tramitar asuntos de esta envergadura". La formación parece inclinarse por el voto favorable en el Pleno, pero aguarda "a que se cierren todos los flecos y se ultime el plan" para fijar su postura definitiva. El punto de mira está en la reunión de mañana, en la que los grupos volverán a reunirse para dar las últimas puntadas al Plan de Reactivación Económica y Social de la ciudad. Desde Ciudadanos, representado por Mónica Martínez, anuncian que su intención es apoyar la propuesta de medidas, e instan al Concello a que se activen cuanto antes.