La máquina del tiempo de Os Castros

Quien quiera conocer los inicios de Os Castros, As Xubias y A Gaiteira no necesita un Delorean para viajar al pasado. José Carlos Alonso ha reunido en una revista fotografías antiguas de estos barrios para que los vecinos no los olviden y los más jóvenes los conozcan a fondo. "La idea es que sean 4 o 5 publicaciones para mostrar todo el material que tengo", cuenta el autor.

Flujos es el nombre que recibe la revista. El mismo que figuraba en las exposiciones organizadas por José Carlos Alonso en el Fórum Metropolitano para mantener vivo el pasado de la zona. "Es un libro pensado para los mayores. Muchas de las fotografías están en mi blog, pero me di cuenta de que ellos no tenían acceso", relata.

Fue así como nació la idea de esta revista, que se puede adquirir en las tiendas Telocompro. "Hay una en la avenida de Oza, así que la gente del barrio la tiene a mano, y también hay una en el centro, en San Andrés, que le queda cerca a todo aquel que pasee por la zona", explica.

Alonso es consciente de que la gente mayor es la que más aprecia este tipo de recuerdos. "A los que más les interesa este contenido, se quedaban sin verlo porque o no venían a las exposiciones o no tenían un hijo o un nieto que les enseñase el blog", detalla.

Además, entre las 64 páginas de Flujos, los lectores pueden encontrar pequeños secretos. Regalos del autor. "Hay material inédito. No solo lo que he mostrado en las exposiciones", asegura. En este primer número, la joya es el chalet de Long, que se encontraba a la altura del número 100 de la avenida de Oza. "Era uno de los más impactantes del barrio. Con mucho poderío. Hacia atrás tenía más dependencias de viviendas y una finca enorme. Muy señorial", apunta.

Pero a José Carlos Alonso le costó encontrar una fotografía en la que se viese claramente, hasta que dio con la que sale en la revista. "Solo un arquitecto me había enseñado alguna fotografía, pero muy lejanas. En esta se puede ver una chalet magnífico. La fotografía es de la viuda de Juan Long y me la entregó por un intermediario", recuerda.

La imagen llegó en el momento justo, cuando el autor de la publicación se estaba planteando si merecía la pena llevarla a cabo. "Después de todas las exposiciones, no sabía que hacer. Apareció de repente esta persona que conocía a la viuda de Long. Esto me dio el empujón para hacer la revista", confiesa.

Un empujón que ya se ha materializado: 500 ejemplares del primer número de Flujos. "Me vine arriba con el número, pero también quería contribuir a activar la economía", comenta José Carlos Alonso, que es consciente de que la publicación "es solo sobre un barrio de la ciudad".

A pesar de todo, es optimista, y espera que la revista le lleve a publicar más números. "Cuando recupere el dinero, si eso ocurre, iré a por el siguiente. Invertiré todo en el número dos. Es un proyecto que me encanta divulgar", señala.

Alonso nunca se rinde. Solo han pasado unos días desde la publicación de Flujos, que salió a la luz tras el confinamiento, y ya está preparando "el diseño" del próximo. "Si veo que en este número tengo pérdidas, para el siguiente bajaré la tirada", defiende.

También tiene preparada la fotografía inédita de la siguiente revista. "Un chalet impresionante que estaba donde el edificio Trébol. Hace tiempo que lo perdimos de vista", concluye.