"Estamos orgullosos de haber aportado para que el sistema siguiera funcionando"

¿Han sufrido los minoristas con dureza las consecuencias de la crisis sanitaria?

Aquí no se está librando nadie. El primer mes y medio trabajamos en unas condiciones muy duras, ya que veníamos al muelle entre las dos y las tres de la mañana para coger un número y hacer cola a la intemperie. No quisimos hacer mucho ruido pero realmente lo pasamos muy mal porque hubo días en los que hizo mucho frío y llovió mientras hacíamos cola para entrar en tandas de veinte, lo que hacía que nos pasáramos la semana sin descansar. Al cabo de más de un mes establecimos unos protocolos de actuación después de muchas reuniones y de mandar información a Madrid sobre cómo éramos tratados, ya que con ese sistema la cuestión era quién madrugaba más porque si llegabas tarde te quedabas sin pescado porque se primaba la venta electrónica. Cuando conseguimos recuperar la subasta, que se había suspendido, volvimos un poco a la normalidad, aunque trabajando con nuestros equipos de protección. Aunque ahora estamos en fase 2 de la desescalada, aún estamos accediendo solo una persona por empresa a la lonja, cuando entendemos que es la hora de que no se restrinja tanto el acceso, tanto a mayoristas como a minoristas, porque es muy agobiante para quien necesita el apoyo de otra persona, ya que no puede estar en dos sitios a la vez. Cuando se cambia de fase las cosas tienen que irse normalizando, y sin embargo no lo vemos.

¿Han mantenido los minoristas al sector pesquero debido a la ausencia de la hostelería y la restauración comunitaria?

Hay una parte de minoristas que decidió no trabajar durante mucho tiempo, por lo que los que lo hemos hecho nos hemos tenido que multiplicar durante horarios maratonianos y llevando el pescado a la gente porque tenía miedo de salir, ya que entendíamos que era nuestra obligación.

¿Cree que esta labor ha sido reconocida?

No esperábamos ser reconocidos porque no somos sanitarios y no hemos salvado vidas, pero estamos muy orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena a que el sistema siguiera funcionando, pero podría decir lo mismo de los que se dedican a salir al mar, a la agricultura, a la carne o a los supermercados. A nadie le obligaban a venir a trabajar, era una cuestión de carácter. Hubo mucha gente que decidió no hacerlo porque el miedo es libre, pero los que lo vinimos lo hicimos lo mejor que pudimos.

¿Cómo repercutió esta situación en la oferta de la lonja?

Hubo muchos barcos que pararon porque no tenían equipos de protección y es muy difícil mantener las distancias de seguridad a bordo, pero no estamos de acuerdo en las declaraciones del presidente de Pescagalicia, Torcuato Teixeira, sobre que los armadores vendían la merluza del pincho a cinco euros y los comercializadores la vendíamos a quince o dieciocho. Eso es mentira y es tirar piedras contra el tejado ajeno, ya que es lo mismo que decir que nos estamos haciendo ricos. Podremos comprarla un día a catorce y otro a ocho, porque la oferta y la demanda es así en el muelle, donde hubo días en que la demanda no fue muy fuerte porque la restauración no funcionaba.

¿La venta de pescado ha caído durante las últimas semanas?

Al bajar el número de minoristas que trabajaron y la parada de algunos barcos, yo diría que el volumen de ventas ha descendido.

¿La demanda de los consumidores ha sido la misma?

La gente tenía mucho miedo a salir de casa y a meterse en lugares cerrados, mientras que la venta por los pueblos ha sido más dinámica porque es más fácil al hacerse desde una furgoneta, mientras que en las pescaderías ha habido que entrar de uno en uno y hacer colas.

¿También se notó el cierre de la hostelería?

Tengo muchos compañeros que sirven a bares y restaurantes y se ha notado muchísimo. El consumidor final lo que quería es que le facilitaras todo, por lo que llamaba y pedía que le llevaras el producto a casa. Ese servicio extra que en otra ocasión no se daba, se hizo ahora y con él hemos mantenido nuestra clientela y creo que nos hemos ganado su aprobación.

¿Confía en que la recuperación sea rápida o teme que aún haya muchas dificultades?

Me encantaría que fuera rápida, pero la realidad indica que va a haber un problema social y económico grandísimo en este país al que no vamos a ser ajenos nosotros. Todos tenemos familiares y amigos que se han quedado sin trabajo y que va a ser difícil que lo recuperen o que no caigan en la precariedad laboral. Espero que todo se recupere lo antes posible, pero a este país le va a costar bastante porque depende muchísimo de la hostelería y el turismo, que van a tardar bastante en normalizarse.