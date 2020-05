El Concello avisará del aforo de las playas en su web y en paneles informativos

El Concello informará a los usuarios sobre el aforo de las playas de A Coruña a través de su página web y con paneles ubicados en distintos puntos de la ciudad. Será información a tiempo real para evitar aglomeraciones. La concejal de Medio Ambiente, Esther Fontán, explica que se trata de la "fórmula más sencilla y rápida" para avisar del sitio que hay en los arenales, mejor que la creación de una aplicación móvil específica, pues las personas mayores no están tan familiarizadas con las nuevas tecnologías. Además, habrá un sistema de banderas -rojas y verdes-, como ya había detallado la edil hace unos días.

El área que dirige Esther Fontán quiere llegar al máximo número de usuarios posible para darles información, a tiempo real, del aforo en las playas, por eso también estudia poner avisos en las pantallas de los autobuses y facilitar datos a través del teléfono gratuito 010.

Después de descartar la colocación de parcelas en las playas, como ocurre en otros municipios, como Sanxenxo, por la pleamar, la concejala de Medio Ambiente avanza que "se desalojarán las playas" en caso de que haya mareas vivas. "Sobre todo en el Orzán y por la tardes. Pero avisaremos con tiempo", detalla.

El Concello estudia, además, con Sanidad y ediles de otras ciudad si mantener las duchas de los arenales abiertas o no. "Nos preocupa porque es un foco de contagio. Sabemos que hay ciudades que las van a cerrar, así que estamos valorando qué hacer", explica.

Lo que tiene claro Fontán es que "las playas no se van a precintar" si se llega al aforo máximo, pues habrá controles en los accesos para evitar aglomeraciones. Además, se mantendrá el puesto de control de la Policía Local que ya se encuentra instalado en la coraza.

De hecho, estos primeros días en los que los bañistas han podido acceder a las playas, desde el inicio de la fase 2, sirve a la concejalía de Medio Ambiente "como experiencia" para implantar medidas y corregir errores. "Podemos comprobar si los usuarios respetan o no las zonas por las que se debe entrar y salir de las playas", indica.

Esther Fontán detalla que se van a mantener abiertos los baños públicos e incluso se instalarán más, se colocarán papeleras para el reciclaje de residuos y ceniceros en los accesos a los arenales, ya que se pedirá a los bañistas que no fumen mientras estén en la toalla. "No queremos que haya colillas en la arena. Son muy contaminantes, tanto por el Covid-19 como por el medio ambiente", señala. Medio Ambiente también estudia cómo hacer más accesibles las playas de Matadero y San Amaro para que "no haya trabas para nadie".

Aunque será en próximos días cuando Fontán explique con detalle todas estas iniciativas, pues la temporada de playa arranca el 15 de junio, expone que "la mejor fórmula para que todo funcione es la comprensión y la colaboración". Apela, como ya hizo la alcaldesa, Inés Rey, al "sentidiño" de los coruñeses, que espera que respeten en los arenales las medidas de "distanciamiento social" con el fin de evitar posibles contagios de coronavirus. "Buscamos medidas que faciliten la vida de los vecinos", concluye la responsable de Medio Ambiente.