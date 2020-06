Examen municipal al ingreso mínimo

El Boletín Oficial del Estado publicará hoy la normativa de la nueva prestación conocida como Ingreso Mínimo Vital, que pretende proporcionar una renta de subsistencia a las personas que carecen de medios económicos, en muchos casos a consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus sobre toda clase de actividades. Aunque los datos proporcionados por el Gobierno central indican que el cobro de esta prestación será compatible con el de las que faciliten otras administraciones, el Concello coruñés todavía desconoce si este Ingreso Mínimo podrá percibirse al mismo tiempo que la Renta Social Municipal, según manifestaron fuentes del Gobierno local. Sin embargo, el reglamento de la Renta Social Municipal la declara incompatible tanto con la Risga como con otras prestaciones similares, lo que en principio impediría cobrarla si se recibe el Ingreso Mínimo Vital.

En la presentación de la nueva prestación, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacó que su carácter es "estatal", por lo que, ante la existencia de ayudas similares en las comunidades autónomas, cada una de ellas deberá decidir el futuro de las mismas. Según Escrivá, las opciones pasan por destinar esos fondos a otras iniciativas o por utilizarlos para complementar el Ingreso Mínimo Vital.

La normativa de la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) establece que para recibirla no podrá percibirse otra ayuda cuya cuantía supere las de las pensiones no contributivas, supuesto en el que se encuentra el Ingreso Mínimo. En caso de que una persona solicitase esta última prestación siendo ya perceptor de la Risga, perdería esta última, por lo que la Xunta debería modificar la legislación si quiere favorecer su compatibilidad.

La incompatibilidad entre la renta social y el ingreso mínimo vital podría afectar también a otras ayudas que oferta el Concello para personas y familias en situación de vulnerabilidad social. Pero para determinarlo de forma rotunda, los técnicos municipales deberán analizar la normativa de la prestación estatal, que fija en 1.015 euros la cantidad mensual máxima que recibirá una familia, aunque para ello deberá estar compuesta por tres adultos y dos o más niños o por cuatro adultos y un niño. El importe para un solicitante individual será 461,5 euros mensuales.

Pero el Ingreso Mínimo no parte de cantidades fijas, sino que se concederá en función de los ingresos de la unidad familiar hasta alcanzar el nivel indispensable que establece esa prestación. Para calcular esos ingresos se tomará la renta neta del año precedente tomando según las cotizaciones a la Seguridad Social o los datos de la Agencia Tributaria. También se podrá presentar una declaración responsable por parte del solicitante y se excluirán de los ingresos las becas académicas y las ayudas para el alquiler.

Frente a esas cifras, la Renta Social Municipal, puesta en marcha a finales de 2016 por el anterior Gobierno local, calcula su importe según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), de forma que la prestación más básica es de 548,60 euros, cantidad que alcanza el indicador este año, y se aumenta un 20% por cada miembro más de la unidad familiar hasta alcanzar como máximo el doble del Iprem, por lo que se situaría en 1.097,20 euros.

Según la memoria de la gestión municipal de 2018, al finalizar ese año había 304 rentas sociales con un total de 404 personas beneficiadas. La cantidad destinada por el Concello a esta prestación durante ese año fue de 397.889,65 euros. En septiembre de 2019 se hizo público que había 243 rentas sociales activas y Marea Atlántica aseguró que otras 55 estaban pendientes de su concesión.

La compleja situación que sufren muchas familias coruñesas en los últimos meses incrementó la demanda de esta prestación, cuya tramitación no se detuvo a pesar de la ausencia de los funcionarios municipales de sus puestos de trabajo, ya que mantuvieron su actividad desde sus domicilios y la concesión de las rentas sociales no se ha detenido, incluso cuando son necesarias gestiones con entidades financieras, por lo que fuentes municipales señalan que en este momento no hay lista de espera para la renovación de las rentas.