Tres proyectos TIC coruñeses reciben la mayor distinción nacional de Informática

Los profesores de la Universidade da Coruña, Ramón Doallo, Juan Touriño y Guillermo López, y los alumnos ya titulados Adrián Pérez y Daniel Valcarce, han recibido tres Premios Nacionales de Informática por sus labores de investigación en el ámbito de las TIC, consagrando así a la ciudad de A Coruña como un referente en el estudio del sector de la Ingeniería Informática en España. Los reconocimientos, concedidos por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) y la Fundación BBVA, se consideran los más prestigiosos a nivel nacional, ya que tal y como indica Guillermo López, son "el equivalente a la Real Academia Española de la Lengua en el ámbito de la Informática".

Hace ya siete años que los tres docentes coruñeses crearon Torusware, una empresa participada por la UDC especializada en el análisis, el diseño y la implantación de plataformas de alto rendimiento que ayuda a las compañías a extraer valor de los datos y proporciona softwares de calidad. En sus orígenes, cuenta López, el proyecto fue premiado "por la expectativa y la idea emprendedora", pero a día de hoy ha sido laureado con el premio Ramón Llull "por su contribución relevante para el progreso de la ingeniería informática en España, y su aportación de valor a la hora de ayudar a las empresas". Señala que "es un reconocimiento a nuestra trayectoria. En los últimos cinco años, la compañía ha ido creciendo en proyectos ejecutados, clientes satisfechos y nuevas oportunidades para poner nuestro conocimiento y nuestras soluciones a la disposición de la empresas".

Torusware ofrece las herramientas para seleccionar aquella información del big data que más se adapta a las necesidades de sus clientes, bajo la premisa de que "la revolución de la década" se orienta hacia la consecución de servicios inteligentes. "Integramos tecnologías actuales que permiten obtener información a tiempo real, obtener y analizar una gran cantidad de datos o disponer de una plataforma para diseñar soluciones inteligentes", cuenta el profesor, que pone de ejemplo a uno de sus clientes: "la compañía se dedica a la formación a distancia, y antes solo podía saber qué personas seguían los cursos y sus calificaciones. Ahora sabe en qué momentos los usuarios paran los vídeos o qué preguntas tienen más dificultad para ellos, todo a tiempo real, lo que permite resolver con anticipación ciertos problemas y mejorar los servicios".

En el caso de los dos exalumnos de la Universidade da Coruña, ambos han recibido los Premios Investigadores Jóvenes Informáticos por sus investigaciones durante los años en los que realizaron el doctorado en la ciudad. Adrián Pérez Diéguez se centró en la Computación de Altas Prestaciones, concretamente en el ámbito de las tarjetas gráficas, mientras que Daniel Valcarce, que actualmente forma parte del equipo internacional de Google en Zúrich, Suiza, ha sido reconocido por su labor en el campo de la recuperación de información y los sistemas de recomendación.

"Es todo un honor recibir un premio en el que se valora todo el trabajo que he hecho. Investigar no es tarea fácil, porque tienes que hacer muchas cosas que no funcionan hasta encontrar una que sí lo hace, y en España es muy complicado, ya que no hay mucha financiación", comenta Daniel Valcarce. Este joven coruñés de 28 años fue premiado por lograr desarrollar "algoritmos más efectivos y eficientes" para recomendar contenido tras buscar puntos de unión entre las disciplinas de la recuperación de información y los sistemas de recomendación.

Según cuenta, a efectos prácticos, dichos algoritmos permiten "grandes ahorros económicos", ya que no se requiere de una maquinaria tan potente para procesar las recomendaciones. "Son más efectivas y, por lo tanto, mejores para los usuarios. Por ejemplo, en lugares como las plataformas de comercio online, se incrementa la venta, y en las plataformas de música aumenta la interacción al ser más fácil el proceso de encontrar aquello que nos interesa", describe el investigador.

Los premiados son una muestra del talento coruñés en materia de Ingeniería Informática, y hacen patente la situación de A Coruña como una ciudad que, en los últimos veinte años, se ha consagrado como una potencia pionera en el ámbito. "Nuestra Facultad de Informática es un referente nacional por los spin off que salen de ella, por iniciativas como la Ciudad de las TIC y porque aglutina la mayor cantidad de proyectos de investigación de primer nivel", informa López, que recuerda que sus dos compañeros, Doallo y Touriño, han participado recientemente en un proyecto europeo de computación cuántica.

La situación provocada por el Covid-19 ha tenido una gran repercusión en la mayoría de los ámbitos de investigación, pero en el caso de la Informática, López asegura que la pandemia ha servido como un "revulsivo". "Esto va a acelerar muchos procesos en ciertas organizaciones. Estamos viendo que el sector TIC se está reforzando, y ahora más que nunca es necesario contar con datos de calidad y a tiempo real que permitan gestionar mejor lo que viene a continuación", concluye.