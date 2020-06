Sin bailes en la tercera fase

Bailar con la música a tope, encontrarse a viejos amigos en la discoteca, ir de pub en pub por el Orzán, acabar la noche en la sala Pelícano o ver amanecer desde el Playa Club y la Moon. Todas esas cosas tendrán que esperar. Y eso que más de una local ya había anunciado su apertura para la fase tres. El Gobierno central considera que "no es prudente" abrir los locales de ocio nocturno en la siguiente etapa de la desescalada, una decisión que no ha sentado bien dentro del sector. "La situación en A Coruña no es la misma que en Madrid. Que nos entreguen un decálogo de normas y medidas que hay que tomar para volver a abrir. No pueden mirar hacia otro lado", expone Luis Diz, gerente de locales como la Inn, Dux, Mydux, Amura, Brit, Pelícano, Playa y Moon.

No solo le preocupa la negativa a recibir clientes, sino también la falta de información. "Nos enteramos el sábado pasado de que nos dejaban al margen, pero no sabemos qué hay que hacer ni qué medidas debemos preparar. El Ministerio de Sanidad no ha dicho nada al respecto", lamenta.

En la misma situación se encuentran los propietarios de los pubs del Orzán, una calle ahora silenciosa y con las verjas cerradas. "Parece que los de la noche somos lo últimos. Yo ya había limpiado el local porque pensaba abrir a partir del día 8. Hasta lo habíamos anunciado en redes sociales", cuenta el responsable de Studio54, Carlos Díaz Pereiro.

El ocio nocturno siente que está "en el limbo". "Nosotros solo queremos trabajar", asegura Luis Diz. Tanto él como Carlos Díaz ponen de ejemplo las terrazas que estos días se ven llenas, incluso hasta altas horas de la noche. "La única diferencia entre ellos y nosotros es el tipo de licencia. Tienen la música alta y cierran tarde. Igual que un pub. Pero ellos pueden abrir y nosotros no", critica el encargado de Studio54.

Diz opina que la decisión del Gobierno central de no permitir la apertura de los establecimientos de ocio nocturno solo contribuirá a que "la gente busque alternativas que son incontrolables. "Con esto solo consiguen que se fomenten los botellones y las fiestas en casa", lamenta.

Desde el Studio54 pueden "llegar a entender que no se dejen abrir discotecas para más de mil personas", pero los pubs pequeños "son como los bares o cafeterías" que ahora ya están recibiendo clientes, salvo en las barras, que continúan cerradas. "Yo tengo un aforo para 75 personas y si hay limitación solo podría abrir para 30. Me parece que es lo mismo que algunas terrazas que ahora están abiertas, solo que tienen licencia de cafetería y no de pub", insiste Díaz Pereiro.

Refiriéndose al tema del aforo, Diz recuerda que muchos locales que tenían previsto abrir en la tercera fase, lo harían siendo conscientes de que eso "podría generar pérdidas". Y es que en un primer momento, cuando se hablaba de que las discotecas y los pubs podrían recuperar su actividad en esta etapa de la desescalada, se detalló que sería solo con un tercio de su aforo. "Pero no nos importa. Nosotros queremos abrir y tomar todas las medidas necesarias", añade.

Sobre la sala Pelícano, la más grande de la ciudad, Diz comenta que estarían dispuestos a abrir con todo tipo de condiciones. "Si no puede haber colas como antes, pondremos marcas en el suelo para el distanciamiento y se abrirán más puertas de acceso. Si la gente tiene que estar con mascarilla, haremos que se cumpla y si se la quita, le invitaremos a salir", analiza. El gerente de la discoteca sabe que así "perdería dinero", pero quiere que el ocio nocturno regrese a A Coruña. "Estoy dispuesto a ello para que funcione el engranaje", confiesa.

De momento, han hecho acopio de mascarillas e hidrogeles. "Estamos preparados para arrancar mañana mismo", sentencia. Además, cuentan con un protocolo negociado con Turismo que tiene el visto bueno del Instituto para la Calidad Turística Española, pero ni siquiera saben si eso es suficiente para hacer preparativos para la reapertura, para la que no hay fecha. "Que nos den normas que debemos aplicar. Asumimos la responsabilidad. Y si no funciona, que ordenen el cierre, pero que por lo menos nos dejen intentarlo", comenta Luis Diz.

Ambos defiende que "igual que se han abierto terrazas, bares y restaurantes", las discotecas y pubs también necesitan "dar un paso adelante". "Coger ritmo", resumen.