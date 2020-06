Coronavirus en A Coruña | "El Gobierno local ha sido generoso y la oposición, honrada"

Mónica Martínez participó en las reuniones entre los grupos de la Corporación para definir el Plan de Reactivación Económica y Social como edil de Cs, partido del que se dio de baja esta misma semana, aunque mantiene su acta de concejal. La ahora única edil del Grupo Mixto, que no quiso pronunciarse sobre esta decisión al ser consultada por este periódico, aplaude la actitud "generosa" del Gobierno local y "honrada" de la oposición. "Esta es una buena manera de actuar, haciendo que todos aportásemos y buscando apoyos en los colectivos", destaca Martínez, de quien, asegura, el Ejecutivo aceptó "casi todas" las aportaciones que hizo, como las ayudas directas a autómomos y bonos para sectores como el comercio y la cultura.

Aprobado ya el plan para que la ciudad se recupere poco a poco de las consecuencias de la crisis sanitaria en muchos de sus servicios, ahora toca "agilizar la elaboración de las bases de las ayudas y hacer un seguimiento de la forma en que se gestionen", considera Martínez. "Me consta que ya se está trabajando en ello. La gente tiene que beneficiarse cuanto antes de las ayudas que se les va a proporcionar, más que nada porque seguimos en una situación incierta desde el punto de vista sanitario, y la recuperación tiene que seguir".

Martínez resalta que el Gobierno local trató "por igual" a todos los grupos en el proceso de creación del plan, por lo que admite no estar de acuerdo con las críticas de Marea Atlántica por lo que interpreta como un trato preferencial del PSOE hacia el PP. "Al contrario, se ha hecho un gran esfuerzo para contar con todos los grupos, que han podido hacer numerosas propuestas. Es lo lógico en una situación como la que estamos pasando. No entiendo esas críticas, y no entiendo que se esté en contra de todo con la sensación de que a un grupo se le está haciendo daño", comenta la concejal del Grupo Mixto.