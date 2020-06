Coronavirus en A Coruña | "Houbo un amplo consenso, as propostas dos grupos tiñan un grao de coincidencia do 85%"

José Manuel Lage Tuñas, como concelleiro de Facenda, coordinou os traballos para avaliar as necesidades de crédito para afrontar a crise do Covid e atopar os fondos para financiar o plan para a recuperación da crise pola pandemia, e valora a súa conclusión como inequivocamente "positiva", tanto polas achegas para paliar as consecuencias económicas e sociais da pandemia como pola colaboración de todas as forzas municipais. "É un feito histórico" sinala "que cinco grupos municipais con posicións tan diferentes no ámbito ideolóxico nos poñamos de acordo, un contrapunto evidente ao que o cidadán pode ver que ocorre noutros ámbitos, no que o nivel de crispación parece que é irrespirable. Acabamos de responder ao que pide a cidadanía de nós".

A proposta inicial de seis millóns de euros, calculada en abril, duplicouse de acordo coa oposición para superar os 13 millóns, dos que 4,3 procederán dun remanente de tesourería e 8,9 de partidas previstas nos orzamentos deste ano que foron anuladas, segundo acordou, por unanimidade, a corporación municipal do pasado luns. Os cartos, como xa anunciara o concelleiro e pedira a oposición, inclúen axudas directas para autónomos e pymes, por valor de 4,4 millóns, que irán para pagar cotas da Seguridad Social e alugueiros. Outros 1,55 millóns irán a subvencións, e 1,3 millóns a bonos de consumo no comercio e hostalería.

Axudas deste tipo xa se aprobaron anteriormente en cidades e vilas como Lugo, Ferrol, Santiago ou Arteixo, pero o concelleiro sinala que "foi unha tarefa laboriosa, e poñer de acordo aos grupos leva o seu tempo, leva o seu tempo traballalo". Ademais, o Goberno local quería identificar adecuadamente aos grupos que precisaban as axudas e formulalas de xeito que completasen ás doutras administracións. Tamén, lembra, o Concello estivo "tomando decisións e medidas en marzo, abril e marzo", como a suspensión dalgunhas taxas ou accións de emerxencia social como a creación dun centro para persoas sen fogar en Riazor.

Lage destaca a relevancia das axudas nun escenario "duro, difícil e preocupante" no que, lembra, o Concello "non ten o mesmo músculo económico que a Xunta ou o Estado". No plan inclúese tamén axudas á formación, máis de 900.000 euros para a industria cultural e 2,4 millóns para medidas sociais, entre eles un millón de euros para o programa de emerxencia social do Concello e subvencións aos postos en marcha por outras entidades.

O concelleiro considera tamén que houbo un "alto grado de consenso" nas medidas entre os grupos, e "moito máis en común que diferencias". Comparando as propostas elevadas por todos os grupos municipais, sinala Lage, "o grado de coincidencia é dun 85%", e sinala que o pleno do luns puxo de manifesto que "unha grande parte da corporación se sinte de acordo". O edil rexeita entrar a valorar as críticas da Marea e o BNG, que denuncian que se lles entregou a documentación do acordo con pouco tempo para revisalo, e, no caso da Marea, tamén de modificar propostas que fixeron e minorar partidas de orzamentos participativos.

Este grupo sinalou que a actitude do PSOE nesta negociación pon "en risco" a súa alianza mutua, o que poría en perigo posteriores nos que poden ser necesarios, como os orzamentos de 2021. Lage afirma que estas "ameazas de ruptura" son difíciles de entender nunha "situación de crise brutal". "Non vemos cal é o motivo, se é unha cuestión de táctica electoral ante as eleccións autonómicas..." sinala, argumentando que o grao de discrepancia é baixo e que o diálogo foi "fluído". "A día de hoxe non sei cal é o problema que ten a Marea", afirma.