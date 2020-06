La épica musical de la Batalla de Elviña

La épica de películas como Braveheart pero trasladada a un enclave más familiar: el llano de Elviña, ubicación coruñesa en la que, hace 200 años, un general llamado Sir John Moore luchaba contra la invasión napoleónica sin saber que en ese lugar encontraría la muerte en dicha contienda.

De épica están llenos los eventos singulares de la historia de Galicia, o eso debió pensar el músico rianxeiro Carlos Cernadas cuando empezó a dar forma en su cabeza a Sons of Exodus, un álbum que fusiona estilos tan dispares como el rock, la música tradicional y la música sinfónica para vertebrar la narración de algunas de las más conocidas leyendas gallegas.

La batalla de Elviña es una de ellas. "Siempre me han gustado las películas de corte épico, y quería hablar de Galicia. Tengo familia en A Coruña, sabía de la estatua de Sir John Moore y me puse a investigar", confirma el impulsor del proyecto. Para Carlos Cernadas, que reside en Londres desde hace cuatro años, Sons of Exodus iba a ser un proyecto de fin de carrera que pusiese el broche sus estudios de Música Creativa, pero la originalidad del trabajo resultante le empuja ahora a querer mostrarlo al mundo.

Es así que por el álbum pasan diferentes estilos y ritmos que se combinan para formar un "todo" de lo más curioso: piezas orquestales para los momentos de la lucha y alalás dramáticos en voz de mujer para recrear el episodio de la muerte de Sir John Moore. Como referencia fundamental, como no podría ser de otro modo, el cine. "Cada capítulo tiene su propia canción. Para la parte de la muerte de Moore me basé un poco en Gladiator, cuando el compositor Hans Zimmer introduce la voz de una cantante libanesa para darle dramatismo", explica.

La de la reina Lupa y la llegada de los restos de Santiago Apóstol a Galicia es otra de las leyendas que Carlos Cernadas reinterpreta musicalmente en el disco, usando como hilo conductor el relato narrado por una anciana y una joven. Un camino que el músico piensa seguir explorando en sus próximos proyectos creativos. "Es un buen momento para experimentar; desde hace unos años vivimos en una época de fusión de géneros, lo vemos, por ejemplo, con Rosalía, que fusiona flamenco y trap, o con otras propuestas que mezclan hip hop y country?", ejemplifica.

Para dar vida a Sons of Exodus, Cernadas pudo contar con colaboraciones de lujo, como el ganador de un premio Grammy David Donnelly, que se encargó de la masterización, el gaiteiro Carlos da Silva, o la cantante de alalás Aída Tarrío, integrante del grupo Tanxugueiras, entre otras.

Con respecto al porvenir del proyecto en los tiempos que se avecinan, en los que difícilmente habrá cabida para presentaciones públicas o espectáculos en directo y la seguridad es primordial, el músico tiene prudencia y espera: "Ahora mismo no podremos movernos por ahí, pero más que nunca la gente necesita contenido y entretenimiento. Que la gente escuche el proyecto y luego, que venga lo que tenga que venir".