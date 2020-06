"Un líder tiene que tener empatía y preocuparse por el pueblo, si falta eso, pasa lo que está sucediendo en EEUU"

José Andrés, que posa con las cocineras que le piden una foto y que despide a los usuarios con un: "gracias, caballero" o un "gracias, señora", no esquiva las preguntas sobre la realidad del país en el que se instaló hace ya unos treinta años. "No nos podemos olvidar de que, hasta hace nada, los afroamericanos no podían votar ni se podían sentar en un autocar. Los derechos que tienen son recientes. A nivel económico están en el nivel más bajo, la mayor parte de las personas que están en las cárceles son afroamericanas... La Policía está para protegernos, no para que muramos en sus manos. Estamos hablando de extremos, no de un tiroteo, hablamos de personas con las manos levantadas a las que disparan, o esposadas, personas que no se oponen a la Policía y a las que le ponen la rodilla en el cuello hasta que se asfixian. No son hechos puntuales, se repiten con frecuencia. El pueblo americano dice que no puede ser, que esto tiene que parar", describe Andrés. Esta situación se junta con la pandemia, que "ha generado más desigualdad" y también con la "falta de liderazgo" del presidente Trump, al que acusa de "falta de empatía".



"Un líder tiene que gobernar para todos, no solo para los que le han votado. Cuando tienes un líder que se preocupa solo por un colectivo que tiene tintes racistas importantes, que habla de la supremacía blanca, y que no tiene palabras de empatía hacia un colectivo que se siente atacado, es la tormenta perfecta. Los líderes, sean de la ideología que sean, tienen que tener empatía y preocuparse por las necesidades del pueblo, cuando eso no pasa, sucede lo que está sucediendo en América", resume.