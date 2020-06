La Casa del Agua y San Diego reabren sus instalaciones con cita previa para las clases

La Casa del Agua reabrió ayer sus instalaciones con reducción de aforos y también con la reserva a través de internet para acudir a las actividades dirigidas. Las instalaciones de San Diego volverán hoy a abrir sus puertas, en horario de lunes a viernes, de 10.00 horas a 13.00 h y de 17.00 h a 22.00 horas y los sábados, de 09.00 h a 14.00 h. Por ahora, el domingo las instalaciones estarán cerradas, también a mediodía y durante las primeras horas de la tarde. El centro Supera también solicita a sus abonados que formalicen su reserva para acudir a clases dirigidas a través de la aplicación o de internet. Para ir a la piscina no es necesaria la reserva, tampoco para ejercitarse en la sala de máquinas.

Ambas instalaciones ponen al servicio de los usuarios gel hidroalcohólico y solicitan que se cumplan las medidas de distancia social para evitar contagios.

El uso de la mascarilla en las instalaciones es obligatorio mientras no se realice deporte. San Diego no impartirá cursos en estos primeros meses y descontará del recibo de junio los días que no se pudieron disfrutar en marzo por el cierre del centro.