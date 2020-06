Marea denuncia la falta de avances en la creación del operador energético

Marea Atlántica se queja de que el Gobierno local no ha avanzado en la creación de un operador energético municipal, a pesar de ser uno de los puntos acordados con el PSOE para facilitar la investidura de Inés Rey como alcaldesa, y también de la aprobación de los presupuestos de este año. La formación denuncia que, desde que se reunió por primera vez la comisión de seguimiento de los acuerdos, el 13 de diciembre, no ha habido avances en la puesta en marcha del operador energético. Ese día se firmó el compromiso de llevar el 17 de diciembre al Consejo de Administración de Emalcsa una propuesta para impulsar este servicio, aunque, según recuerda la portavoz de Marea, María García, no se hizo, aunque sí que el Pleno de marzo reconoció a Emalcsa como medio propio para poder impulsar el operador. Tras la reunión del consejo ayer, Marea denuncia que no se ha hecho "nada". El PSOE votó a favor en esta reunión de incorporar a las arcas municipales 2,99 millones de los 3,5 de beneficios de la empresa municipal.