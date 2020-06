La organización de congresos, a la espera de instrucciones para retomar su actividad

Compás de espera para la organización de congresos en la ciudad. Las empresas todavía no tienen claro qué es lo que pueden o no pueden hacer en esta nueva fase, por lo que, por ahora, no pueden sumar buenas noticias. Fuentes de Palexco indican que las actividades que tenían en la agenda si no se han cancelado, se han trasladado a 2021 o a 2022, por lo que su futuro es incierto.

La fase 3 permite que se realicen congresos con un máximo de 80 participantes, una cifra que hace que sea "muy complicada" la realización de estas actividades, según explica Paloma Orjales, de Orzán Congress, que explica que, en esta situación, "hay que esperar" todavía a ver cómo es el desarrollo de la enfermedad y también cuáles son las nuevas instrucciones que reciben de las autoridades sanitarias.

En este caso, el hecho de que se permita la organización de congresos no es suficiente para que la maquinaria se ponga de nuevo en marcha, ya que necesitan otras medidas complementarias para que el sector funcione. Fuentes del sector se refieren, por ejemplo, a que la movilidad no esté restringida, como hasta ahora, en el caso de A Coruña, a las cuatro provincias.

Parte del atractivo de los congresos es que permiten escuchar voces internacionales y, para eso, necesitan no solo que se abra el espacio aéreo sino también que haya disponibilidad en los hoteles para alojar a los participantes y que se puedan mover y disfrutar de su estancia en la ciudad.

Fuentes del sector de la organización de congresos dan el año casi por perdido, ya que hay previsión de que los contagios por coronavirus rebroten con la llegada del invierno y el frío.

Palexco, que había diversificado su actividad, con la celebración de bodas y la programación de conciertos, tampoco tiene buenas noticias en estos campos. Muchas parejas han aplazado la celebración de su compromiso hasta que puedan hacer una fiesta como la que se habían imaginado y no con mascarillas y distancia de dos metros entre los invitados. Los promotores de los conciertos, según fuentes de Palexco, gestionada por la Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, están también haciendo cuentas, para ver cómo pueden conjugar el reinicio de su actividad y la garantía de que se cumple la distancia social en la sala. Sería factible hacer una actuación, por ejemplo, con la mitad del aforo, ocupando una butaca de cada dos en todas las filas, pero no dejando una línea de asientos libre entre los asistentes.

Entre las soluciones posibles está la organización de ciclos de conciertos de pequeño formato, para al menos no cerrar el año en blanco y dinamizar el sector cultural en la ciudad. Los organizadores de congresos y otras actividades en salas en las con capacidad para miles de participantes esperan ahora los cambios en las normativas, para ver qué podrán y no podrán hacer en el futuro y también a las ayudas que el Gobierno pueda conceder para intentar paliar las pérdidas de su falta de actividad.

Las mismas fuentes destacan la gran la inversión que Palexco necesita para cumplir las medidas en cuanto a limpieza y material higiénico sanitario por el tamaño del espacio. Aunque han sacado algunas ayudas, señalan, estas no son proporcionales a sus necesidades, "teniendo en cuenta que es una pieza clave para la activación del sector MICE en la ciudad para beneficio de todos los sectores ; hoteles, taxis, compañías aéreas, restaurantes...".