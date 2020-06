"Los jóvenes tienen menos reparos en ir a los bares"

El bar Punta del Este abrió el pasado lunes. Tiene dos mesas en la terraza y todavía no sirve tapas. "No se puede comparar con la anterior, aunque cada vez empieza a venir más gente. La verdad es que la terraza nos da la vida", cuenta Jose Ángel Carracedo. A los que más les cuesta dar el paso es a los mayores, que "todavía tienen algo de miedo a salir a la calle". "La gente joven tiene menos reparos en ir a los bares", añade. De momento, al frente del local están Jose Ángel y su madre._"La otra empleada sigue de ERTE porque todavía no tiene mucho sentido volver a como estábamos antes", detallan. Desde el bar Punta del Este esperan que la situación se vaya "normalizando poco a poco". "A ver qué pasa en las próximas semanas y si la gente se anima más a ir a los bares", concluye.