"De momento no se ve mucho movimiento por esta zona"

"De momento no se ve mucho movimiento por esta zona"

La tienda de deportes Rolling ya tiene sus puertas abiertas, pero los clientes todavía no se dejan ver. "No hay deporte y tampoco se sabe cuándo se retomarán todas las competiciones, así que estamos un poco parados", reconoce la propietaria Lola Ben. Asegura que es una persona "muy activa y sociable", por lo que necesitaba estar ya detrás del mostrador tras dos meses de parón. "Siempre estoy haciendo algo y tengo mucho contacto con el deporte. Por lo menos estoy aquí", apunta. Ha colocado en su establecimiento mamparas y vinilos adhesivos para indicar por donde se puede circular, aunque le preocupa el ritmo del barrio, todavía lento._"De momento no se ve mucho movimiento por la zona. Sobre todo por las tardes. Es entendible porque la economía se ha quedado muy tocada", argumenta.