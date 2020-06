"Todavía no he ido a una terraza porque le tengo respeto"

"Todavía no he ido a una terraza porque le tengo respeto"

Diego Pampín acabó sus estudios de Producción Audiovisual, pero la pandemia le ha privado de hacer las prácticas. "Las pierdo", asegura. Pasó la cuarentena en casa, con sus padres, aunque no se le hizo demasiado duro. "Salía algunos días a hacer la compra", recuerda. Con la desescalada, empezaron los paseos, pero considera que todavía es pronto para otras actividades. "Todavía no he ido a una terraza porque le tengo respeto", cuenta desde la peluquería Atrezzo. Pampín asegura que los vecinos de A Falperra "están concienciados", aunque "hay quien todavía no lleva la mascarilla puesta", algo que tiene que cambiar. Durante su encierro, lo que más echó de menos este joven fue las reuniones con sus amigos. "Tenía muchas ganas de verlos, era lo que más me apetecía, y ya hemos quedado", finaliza.