La Cámara imparte tres actividades de formación para el fomento del emprendimiento

La Cámara de Comercio prepara para la próxima semana dos cursos y una jornada práctica presenciales orientados al impulso de la actividad empresarial. Del 15 al 18 de junio tendrá lugar el curso Planificación financiera y gestión presupuestaria, en el que se abordará cómo hacer balances y cuentas de explotación y la evaluación económica y financiera de la empresa.

El curso Habilidades de coaching, entre el 15 y el 17 de junio, será fundamentalmente práctico aunque se trabajarán algunos conceptos teóricos. A cada uno de los asistentes se les realizará un proceso de coaching. El viernes 19 de junio se organiza la jornada práctica Cómo crear mi propia empresa: El método DIY (Do It Yourself) , para ayudar a facilitar de forma ordenada y cronológica los pasos que uno mismo ha de dar en la práctica para poner en marcha cualquier tipo de negocio básico. Los interesados pueden contactar en formacion@camaracoruna.com.