Las salas de cine de la ciudad, permitidas desde la fase 2, más cerca de su reapertura

A Coruña se sitúa más cerca de volver a disfrutar de los estrenos cinematográficos, las butacas mullidas y las palomitas salados o dulces. Hace ya varios días -desde el 25 de mayo- que las salas de cine de la ciudad pueden abrir sus puertas, aunque los recintos se han tomado hasta ahora el regreso con cautela para reanudar su actividad con un protocolo de higiene efectivo. En la urbe, las principales distribuidoras -Yelmo y Cinesa- no dan fechas concretas para su reapertura, pero desde la gerencia del centro comercial Los Rosales apuntan a la próxima semana o a la última de junio. En Espacio Coruña continúan cerrados, sin rastro aún de actividad, pero la vuelta del servicio de Cinesa parece más próximo desde la apertura de su punto en As Cancelas (Santiago) el pasado día 8. Este periódico no logró contactar con Los Cantones Village.

Las compañías que operan en la urbe han apostado por una desescalada gradual, con la que testear los retos a los que se enfrentarán los espacios tras la pandemia. Yelmo Cines ha anunciado que comenzará a operar a partir de mañana en Vizcaya, Sevilla, Cádiz, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife y, aunque A Coruña todavía no está en la lista, el centro comercial Los Rosales augura que sus salas podrían empezar a funcionar el día 20. El recinto informa de que se encuentra "trabajando en implementar todas las medidas de seguridad necesarias para poder abrir lo antes posible", al igual que Cinesa. "Estamos siguiendo la actualidad y viendo si se pueden aplicar las pautas", trasladan desde la entidad con servicio en Marineda City.

La empresa puso de nuevo en marcha a comienzos de este mes sus instalaciones en As Cancelas (Santiago de Compostela), Puerto Venecia (Zaragoza) y Luxe Bonaire (Valencia), en las que ha recibido una respuesta positiva. "Estamos muy contentos de cómo ha funcionado estos días. Hemos podido comprobar que los fans del cine tenían muchas ganas de volver", aseguran. Para el regreso, Cinesa ha dispuesto una serie de medidas para crear un "entorno seguro", como limitar "los asientos vendidos para cada pase, garantizando asientos vacíos entre los asistentes" o reprogramar el proceso de compra "para asegurar que se cumple la distancia y aforo según la normativa". La compañía anima a sus clientes a adquirir las entradas y los productos del bar en línea para reducir el contacto, y ha "escalonado los horarios de inicio de las sesiones para reducir las colas".

La higiene no se queda atrás , con desinfectante en distintos puntos del cine, personal con mascarilla y guantes, y "limpiezas más profundas y más seguidas en taquillas, salas, zonas comunes, lavabos?". El cine colocará señales informativas en el suelo, y los asistentes deberán llevar mascarilla durante el visionado de la película. Esta se hará de manera individual, o en grupo si se trata de personas convivientes, según dispone la normativa. Las pautas se aplicarán también en A Coruña, donde Cinesa aguarda abrir próximamente., ya que en su portal web indica que confía en reanudar la actividad del resto de sus cines "en España en las siguientes semanas", aunque advierte que "dependemos de la evolución de la situación actual en cada zona".

En la 'nueva normalidad', Yelmo Cines también contará con un protocolo, que incluirá, además de la mascarilla y el gel desinfectante, una serie de puntos que introducirán cambios sutiles en la experiencia. En la entrada a la sala, por ejemplo, el personal ya no romperá el tique, sino que realizará el control "mediante escaneo en el caso de las entradas online o mediante control visual en el caso de las físicas". Los cartuchos de cartón con las palomitas a granel serán historia, y en su lugar se despacharán "productos envasados para minimizar la interacción con el producto". La salida de la sala se realizará de forma escalonada, las puertas de acceso se mantendrán abiertas entre pases, y se limpiarán con frecuencia los filtros del aire acondicionado, además de realizar una ventilación adecuada.