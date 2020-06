Primer concierto post-Covid

Domingo, a las 12.00 horas, en el anfiteatro del parque de Santa Margarita. Es la fecha escogida por la Banda Municipal de A Coruña para reencontrarse con su público. El aforo estará limitado a 200 personas, que deberán llevar mascarilla y respetar la distancia de seguridad. "Nos hace mucha ilusión", confiesa el director, José Trigueros

Hace días que los reencuentros entre músicos han dejado de ser virtuales. El siguiente paso es encontrarse, frente a frente, con el público. Los primeros en hacerlo serán los miembros de la Banda Municipal de Música, que este domingo, a las 12.00 horas, actuarán en el anfiteatro del parque de Santa Margarita. El primer concierto de la era post-Covid en la ciudad. "Nos hace mucha ilusión y los músicos tienen muchas ganas de reencontrase con el público", reconoce el director, José Trigueros.

La actuación será al aire libre, con un aforo limitado a 200 personas, que tendrán que llevar mascarilla en todo momento y mantener la distancia de seguridad. "Han sido meses complicados para todo el mundo. Es una alegría tanto para los músicos como para el público que se pueda hacer este concierto", apunta.

El camino hasta aquí no ha estado libre de obstáculos y malos momentos. "En el mes de abril, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, en nuestro sector no se vislumbraba cuándo podríamos volver a tocar. Había informaciones de que no se celebrarían conciertos hasta 2021. Era desolador", recuerda Trigueros.

Fue un 12 de marzo cuando la Banda Municipal se juntó por última vez antes de que el coronavirus lo paralizase todo. Hace tan solo tres días que sus músicos volvieron a tocar juntos. Esta vez en el Coliseum y a dos metros de distancia. "Fue un reencuentro sin abrazos. Están siendo unos ensayos diferentes. Los músicos están separados por dos metros y no pueden compartir ni atril ni partitura. Pero ha funcionado bien, mejor de lo que esperábamos. Es cuestión de acostumbrarse", señala el director de la Banda, que revela que han tenido que "modificar el repertorio" para el concierto del domingo.

Estaban deseando volver a tocar, sobre todo con espectadores delante, por lo que desde el principio tuvieron claro que esta actuación sería al aire libre. "En recintos cerrados el aforo es muy pequeño e incluso en el escenario no entran todos los músicos y hay que hacer grupos. Este concierto será en un sitio ideal, donde no hay problemas de espacio y con un programa bonito y para todos los públicos", detalla, pues en Santa Margarita sonarán Ponteareas de Soutullo, Flashing winds de Van der Roost o Camiño Real de Alfred Reed. Ahora solo queda que el tiempo respete la cita y se pueda desarrollar sin problemas. "Creo que por la mañana no da lluvia", añade rápidamente el director, confiando en que nada ni nadie estropee esta fiesta.

Trigueros aprovecha esta oportunidad para recordar la importancia de los conciertos, justo después de que la música acompañase a muchos en el confinamiento. "La música grabada está muy bien, pero los directos son algo insustituible. El público lleva muchos meses sin conciertos en vivo", reflexiona, consciente de lo "especial" de la cita, la primera de estas características en la ciudad tras la crisis sanitaria.

El director de la Banda Municipal confirma, además, que "la respuesta" de sus músicos "ha sido muy buena". "No se ha notado para nada la inactividad", asegura. Los miembros de la Banda no han tardado en coger el ritmo de trabajo y preparan nuevos conciertos, además del de este domingo. Serán en el teatro Colón, donde se aplican más restricciones de aforo, los días 21 de junio, con José Trigueros, y 28 de junio, con David Fiuz como director invitado.