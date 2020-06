Entra en vigor la instrucción de patinetes, sin sanciones más allá de la ley estatal

El Concello publicó ayer en el BOE una instrucción para regular el uso de los patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal (VMP), aunque no es una ordenanza y no tiene valor para sancionar más allá de lo estipulado por la Ley de Tráfico, que no contempla aspectos como el estacionamiento o las vías por las que circular. Desde ayer, la Policía Local vigila el uso de estos vehículos por la ciudad.

Esta nueva instrucción prohíbe a los VMP circular por las aceras, por lo que solo podrán estar en el carril bici o en vías cuya velocidad máxima permitida de 30 km/h. Sin embargo, los patinetes no podrán superar los 25 kilómetros por hora y en los carriles bici el límite será de 10 por hora. Además, los usuarios deberán respetar, en todo momento, las señales de las vías por las que circulen y cumplir con la normativa de tráfico, circulación y seguridad viaria, por lo que siempre tendrán preferencia los peatones.

El Concello se reserva, además, el derecho de prohibir la circulación de los VMP en cualquiera espacio urbanos que por razones de interés público así se determine por resolución municipal de la concejalía competente en la materia. La instrucción recuerda que la edad mínima para utilizar patinetes eléctricos por vías y espacios públicos es de 15 años, aunque los menores podrán ir acompañados de un adulto y deberán usar casco protector.

El Concello sí podrá multar la conducción nocturna sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes, un comportamiento que acarreará una sanción de 200 euros. La DGT estipula la misma cantidad por el uso del teléfono móvil o los auriculares, y la baja hasta 100 euros para aquellos que lleven pasajeros, ya que los patinetes son de uso unipersonal. No pueden ser utilizados bajo los efectos del alcohol, por lo que los conductores estarán obligados a someterse a las pruebas. Los usuarios deberán llevar la documentación del patinete. El Concello explica que los patinetes privados no comerciales podrán estacionarse en espacios destinados a las bicicletas.