El PP sospecha que el Concello todavía no ha firmado el convenio con la Xunta del nuevo hospital por cuestiones electorales, ya que los comicios autonómicos se celebrarán el 12 de julio. "Mucho nos tememos que no quieran firmarlo en este momento preelectoral. No sabemos si es que no dejan firmarlo desde Santiago o desde Vigo, pero A Coruña se merece un hospital. El PSOE debería mirar más por los intereses de la ciudad y menos por los de su partido", lamenta Martín Fernández Prado.