"El virus nos ha matado la fiesta de San Juan este año, pero resurgirá"

Es el cuarto año que David Pazos representa el San Juan coruñés en la camiseta de LA OPINIÓN. Esta vez, el protagonismo ya no lo tienen ni las hogueras ni las sardinas. Teletrabajando desde casa, el diseñador, fundador del estudio de diseño gráfico y branding Artsinners, ha intentado plasmar un mensaje positivo. El ave fénix recuerda a los coruñeses que resurgirá. "Y con el doble de ganas", añade. La camiseta está disponible en cuatro tallas por 4,95 euros más el cupón del periódico.

No hay San Juan, pero sí camiseta. ¿Cómo ha desarrollado la idea para este año tan atípico?

Fue un poco reto. No se va a celebrar San Juan como siempre, así que había que hacer algo diferente, sin gente ni hogueras. Quizá representar que no se va a hacer San Juan, pero que el espíritu está ahí. Fue mucho más complicado diseñarla por el mensaje es diferente.

¿Cómo llegó al ave fénix?

Buscando un mensaje positivo. Todo empezó con el fuego de las hogueras. Un brainstorming y saltó esto. Un ave fénix que renace de sus cenizas. El virus nos ha matado la fiesta este año, pero resurgirá el próximo verano.

¿Lo tuvo claro desde el principio?

Solo sabíamos que no podía ser como otros años. Además, queríamos algo positivo. Durante este tiempo, las noticias tiraban la moral abajo a cualquiera. Dentro de lo que es que no habrá fiesta en la calle, queríamos contar algo bueno. Salieron muchas ideas y reconozco que fue muy complicado no caer en un mensaje un poco triste. Pero conseguimos ver el lado positivo y fue ahí cuando empezó a aparecer la idea del ave fénix. El año que viene vendremos más fuertes, con el doble de ganas de celebrarlo.

A la complejidad del diseño hay que añadir el confinamiento, ¿cómo fue el trabajo a distancia con sus compañeros?

Con videollamadas. Aunque fuimos un poco a trompicones. Fue un poco raro, pero es lo que tocaba. Se echaba de menos el contacto. Es otro ambiente cuando estamos juntos. En una pantalla es más frívolo.

Pero salió adelante.

Sí. La verdad es que, a veces, apetecen este tipo de retos, aunque no por las razones actuales. Nos gusta afrontar algo complicado.

Y a nivel personal, ¿cómo será un San Juan sin playa ni hogueras?

Por mi edad, ya no lo vivo como cuando era más joven. Lo vivo de manera diferente. Como coruñés, es una fiesta muy memorable. De joven te quedas en la playa hasta el amanecer. y ahora lo disfrutas con amigos e hijos. Da rabia no poder celebrarlo.