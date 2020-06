La Audiencia niega que se manipulase la foto del proyecto de La Solana que deja ver el mar

La desestimación por la Audiencia Provincial del recurso contra el archivo de la denuncia sobre las obras de ampliación de La Solana hace que Defensa do Común anuncie que llevará este caso ante la Valedora do Pobo y la Unión Europea. El tribunal rechaza que se hayan producido los delitos de falsedad documental y prevaricación que argumentaba el colectivo por haberse concedido la licencia de obras a la entidad recreativa mediante un proyecto en el que figuraba una fotografía en la que era posible ver el mar por encima del nuevo edificio construido, circunstancia que no se produce una vez terminado.

Defensa do Común califica de "sorprendente" el razonamiento expresado en el auto, según el cual la fotografía "no podría decirse manipulada, falsificada, sino, acaso, utilizada de forma engañosa". Para el tribunal, "se trataría de una fotografía real aunque obtenida desde una particular cota. De manera que de falsedad, en sí no puede hablarse, pues no se manipuló en un sentido legal y en forma alguna el documento aportado".

En cuanto a la acusación de prevaricación por no haber actuado frente a esa presunta irregularidad, el auto reprocha que no se atribuya a ninguna administración ni persona concreta. "Puede protestarse una actuación que se entiende irregular, pero el proceso penal justifica su incoación sólo cuando existe la apariencia de la comisión del delito concreto, no para amparar investigaciones prospectivas en auditoría global en este caso del expediente administrativo", indican los magistrados, quienes advierten de que "la sugerencia de que la simple aportación de las fotografías (que no puede integrar un delito) determinó la resolución injusta resulta en exceso simple."

Defensa do Común recuerda que el edificio construido por La Solana para albergar una sala de fitness impide ver el mar en varios puntos de O Parrote y detalla que las fotografías que figuran en el expediente mediante el que se obtuvo la licencia de obras fueron tomadas a una altura de más de tres metros, por lo que la visión del agua es imposible para cualquier persona y que por ello las imágenes "están convenientemente manipuladas".

La asociación entiende que esos hechos suponen un delito de falsedad documental y de prevaricación por haberse concedido la licencia de acuerdo con el contenido de esas fotografías. Defensa do Común destaca que transmitió estos datos al Concello y a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta al estimar que se incumplía la Lei do Solo de Galicia, el plan general de A Coruña y el plan urbanístico del casco histórico, pero señala que "no hicieron nada para impedir esta agresión".

Otra de las iniciativas adoptadas por el colectivo, además de la denuncia judicial, fue la reclamación al Concello el pasado mes de noviembre de una revisión de la licencia concedida a La Solana, actuación para la que asegura que tiene de plazo hasta el mes de septiembre para llevarla a cabo. La obra fue denunciada por un ciudadano en 2015 y estuvo paralizada tres años, durante los que el Concello pidió un informe a Patrimonio, que determinó que la actuación se ajustaba a la legalidad.