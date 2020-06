Manual para ir a la playa

Una página web informará en tiempo real del aforo en las playas de la ciudad. También habrá paneles informativos y semáforos que indicarán al usuario si puede pasar o no a los arenales. La Policía Local reforzará la vigilancia con un dispositivo de cámaras, mientras que los socorristas también controlarán que se cumplan las medidas de seguridad. Cada día se procederá a la desinfección y limpieza de aseos, accesos y pasarelas

Este verano, los bañistas no solo estarán pendientes de la nevera, la sombrilla y la toalla. La página web que informará sobre el aforo a tiempo real de las playas de A Coruña se convertirá en uno de los elementos clave para disfrutar de la temporada estival que está a punto de comenzar.

► ¿Cómo se contabilizará el número de bañistas? El Concello ha instalado 14 puntos de acceso en Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas, San Amaro y Orzán. Un sensor colocado en el arco de entrada y salida a los arenales contabilizará el número de personas que pasan por él. Además, habrá un dispositivo de cámaras controlado por la Policía Local para evitar aglomeraciones.

►¿De qué manera se puede comprobar el aforo? A través de una página web se informará a tiempo real del aforo de cada una de las playas de la ciudad. También habrá paneles informativos que reflejen estos datos. En los arcos de acceso se instalará un semáforo que indicará a los usuarios si pueden, en verde, o no, en rojo, pasar a la playa. Medio Ambiente trabaja en la creación de un código QR para que el acceso a la web sea lo más sencillo posible. No habrá que descargarse una aplicación. Durante las primeras semanas, el Concello prevé activar un servicio de guías informativos para ayudar a todas las personas a entender cómo funciona el sistema de conteo.

►¿Van a cerrar las playas si están llenas?_Sí. Cuando el aforo esté completo y el semáforo se ponga rojo, se procederá al cierre de los accesos. En cuanto haya gente que abandone los arenales, estos se volverán a abrir para nuevos bañistas. Además, en caso de mareas vivas, el Concello precintará las playas para que no pase nadie. Si esto ocurre, se informará a los usuarios por megafonía, en tres idiomas, y por la página web. El aforo disponible cambiará según la marea, ya no solo de un día a otro sino también de la mañana a la tarde. "Es muy difícil dar números concretos", señala la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán.

► ¿Se realizarán labores de desinfección? Sí. El Concello informó de que todos los días se procederá a limpiar y desinfectar las instalaciones en las zonas comunes de aseos, accesos y pasarelas.

►¿Habrá parcelas para definir los espacios?_No. Socorristas y agentes de la Policía Local vigilarán que se cumplan las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Los arenales dispondrán de carteles que informarán de la obligación de mantener la distancia social y de cumplir las normas de higiene y de capacidad de las playas. El Concello recomienda a los bañistas que se duchen antes de acceder a los arenales, que extremen las medidas de higiene personal, que obedezcan a las indicaciones del personal de control de accesos y del servicio de Salvamento y Socorrismo y que se lleven consigo las bolsas de basura una vez abandonen las playas.

►¿Hay alguna prohibición? Medio Ambiente pide a los usuarios que no fumen dentro de las playas, ya no solo por el Covid-19 sino por la contaminación del océano. Se instalarán ceniceros en los accesos y durante los primeros días se repartirán ceniceros individuales para que no queden colillas en la arena.

►¿Cuándo comienza el servicio de socorrismo? Empezó el pasado lunes, 15 de junio, con la apertura de la temporada de playas. Un dispositivo formado por un total de 50 socorristas trabaja en las playas con bandera azul de la ciudad. Estos profesionales se encargarán también de controlar que los usuarios cumplen las medidas de seguridad por el coronavirus.