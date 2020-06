"Lo más complicado para definir el aforo de las playas es la marea, sobre todo en Riazor y Orzán"

Las empresas Scalene Global y Sinala Tecnología Visual se han unido para desarrollar el sistema con el que calcular durante el verano el aforo en Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas, San Amaro y Oza. La gerente de Scalene Global, Ana Fernández, explica que se han tenido en cuenta las mareas y que un semáforo informará a los bañistas en la entrada de cada playa sobre si pueden acceder o no a los arenales para evitar aglomeraciones. Toda la información estará disponible, a tiempo real, en una página web.

¿Cómo será el funcionamiento de este sistema?

Se trata de una cámara de inteligencia artificial que hará el conteo de las personas a la entrada de la playa. Esa información se manda a una aplicación web, que hace el cálculo del aforo en la playa teniendo en cuenta la superficie máxima que hay en bajamar y la superficie mínima que hay en pleamar. Ese cálculo se manda a un semáforo virtual, que es la aplicación web que todo usuario podrá consultar. Además, servirá a los técnicos del Ayuntamiento para, en un momento determinado, cerrar los accesos a las playas si el control de aforo está en rojo.

¿Habrá un semáforo físico en los accesos a los arenales?

Sí. Toda la información se va a mandar a un semáforo físico que estará en el arco de la playa de entrada y salida para que también se vea si se puede acceder o no.

¿Contará con el color ámbar cuando el aforo esté cerca de completarse?

No. El semáforo físico solo te va a decir si puedes entrar o no. No tiene mucho sentido estar en ámbar en la playa, como para cruzar, esperando. Físicamente el semáforo será verde o rojo. Pero en la aplicación sí habrá un semáforo amarillo, que indica que hay una ocupación media y la playa se está llenando.

¿Cuál es el aspecto más complicado a la hora de contabilizar el aforo de las playas?

El tema de las mareas. Sobre todo en Riazor y Orzán. Han intervenido los técnicos de Medio Ambiente para hacer el estudio de la superficie y los puntos que hay que tomar de referencia en las mareas dependiendo de los días.

¿La información que se facilitará al usuario tendrá en cuenta las mareas?

Sí. Tomamos de referencia las mareas de MeteoGalicia. La información de la página web y del semáforo será a tiempo real. Así que minuto a minuto irá cambiando. Riazor y Orzán variarán mucho, por las pendientes y cómo se comporta el mar. Son muy diferentes a San Amaro y Oza. Queremos dar al bañista información a tiempo real porque, por ejemplo, si una persona que vive en Os Castros quiere ir a la playa, puede ver en la web si Riazor está lleno. No tiene que desplazarse sin saber si podrá ir a la playa.

¿Y el distanciamiento social?

La seguridad por el Covid-19 ha sido un tema que se ha tenido mucho en cuenta. El sistema está pensado para que haya un distanciamiento social.

¿La página web dará información al usuario más allá del aforo de los arenales?

Sí. La página web informará de si hay previsiones de una pleamar muy alta, de la temperatura, de la humedad o del estado de la bandera. Información adicional complementaria.