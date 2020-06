Las direcciones de escuelas infantiles plantean alegar al nuevo reglamento antes del 7 de julio

Una representación de directivas y educadoras de escuelas infantiles municipales se reunieron ayer con ediles del PP y del Grupo Mixto y trasladaron su malestar por la reciente aprobación, en el Pleno de mayo, del nuevo reglamento para estos centros "sin contar" con sus impresiones. En ambos encuentros, las representantes de las escuelas plantearon la posibilidad de presentar alegaciones antes del plazo que finaliza el 7 de julio.

El presidente del PP local, Martín Fernández Prado, junto al portavoz municipal, Roberto Rodríguez y el concejal Roberto Coira, participaron en una de estas reuniones con una representación de las directivas de las escuelas municipales. Las directoras trasladaron su "descontento" por el hecho de que el Gobierno municipal "no contase" con su criterio, tal y como informaron fuentes populares en un comunicado. "Como profesionales del sector y quienes mejor conocen las necesidades de las escuelas municipales", apuntaron desde el PP, desde las escuelas les plantearon su intención de presentar alegaciones al nuevo reglamento. Los populares "coinciden" en la necesidad de que el documento remarque el carácter educativo de los centros "más allá de elemento de conciliación"; que "refuerce el ámbito pedagógico en aspectos como el artístico o el nutricional" y en que "incluya referencias a la formación del personal y que el consello escolar incorpore perfiles técnicos".

Tanto en ese encuentro, como en el mantenido por educadoras con la edil del Grupo Mixto, Mónica Martínez, desde las escuelas se traslada preocupación por el escenario post-Covid y por la necesidad de mejorar la ratio profesor-alumno, entre otras cuestiones.

Mónica Martínez, por su parte, defendió la necesidad de "contar con las educadoras" y de "revisar el reglamento de las escuelas infantiles". Tras reunirse con cinco de las educadoras, declaró que debieron "ser consultadas" antes de la redacción del nuevo documento por ser ellas, arguyó, "quienes mejor conocen la realidad". La edil del Grupo Mixto considera que el nuevo reglamento de las escuelas infantiles deja "lagunas" que hay que revisar, en cuestiones como financiación, participación, aplicación asistencial o el papel de las ANPA.

Las educadoras, tal y como informó Martínez, incidieron en que el nuevo reglamento no hace distinción entre los gastos de cada escuela, ni los costes añadidos que tendrán que asumir las direcciones de estas. "La gratuidad debe de dotarse de los medios necesarios si queremos que sea un éxito. No ha habido un diálogo con las familias, si queremos potenciar su participación no es normal que no se les haya tenido en cuenta", añadió la concejala. del Grupo Mixto.