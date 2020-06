La edil no adscrita reclamará en el Pleno una pantalla acústica para Matogrande

La edil Mónica Martínez -antes en Ciudadanos y ahora en el Grupo Mixto- llevará al Pleno la petición de la Asociación de Vecinos del Barrio de instalar una pantalla acústica vegetal contra el ruido del tráfico de la avenida Alfonso Molina. La concejala se reunió ayer con los residentes y recorrió la zona, en la que defiende que se complete la pantalla vegetal entre la pasarela peatonal y el edificio Coruña Sport Center para que pueda disfrutarse de ese espacio verde.

"Los vecinos de Matogrande no pueden esperar más tiempo. Llevan muchos años reclamando una solución que en estos tiempos de Covid se hace más necesaria que nunca", afirma Martínez. La edil recuerda que las mediciones realizadas superan los 65 decibelios permitidos en la normativa municipal de contaminación acústica y que, tras el parón de la pandemia, "más de 100.000 vehículos" circulan por Alfonso Molina, lo que provoca "ya no sólo" contaminación a nivel de ruido, sino "también ambiental". Asegura que el problema podría solventarse "con la plantación de árboles que protejan a los vecinos, tal y como está en una de las partes del parque" y que la medida "no supondría mucho desembolso para las arcas del Concello".