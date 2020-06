El Concello prevé presentar antes de fin de año la petición para que la Casa Cornide sea BIC

El Concello retomó ayer las labores de investigación para la redacción del expediente con el que solicitará a la Xunta que declare Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide, propiedad de la familia Franco, con la toma de imágenes y de datos del exterior del edificio. El coordinador de la preparación de toda la documentación que se utilizará para elaborar este informe, Santiago Vázquez, explicó ayer que el texto se entregará "lo antes posible" y aseguró que, si no vuelve a haber imprevistos, como el del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, que paralizó su actividad, estará listo "con toda seguridad, antes de final de año", incluso antes del mes de diciembre.

Durante la jornada de ayer, los técnicos de la empresa Tomos, contratada por el Concello para hacer la fotogrametría, estuvieron en el entorno del edificio con una plataforma elevadora tomando fotografías y escaneando con un láser sus fachadas pormenorizadamente, así como tomando datos topográficos para tener la ubicación exacta del inmueble. Con este material, según explicó ayer Vázquez a este diario, lo que harán será ver con restauradores y arquitectos, el estado de conservación de la casa y si hay daños estructurales. "Es el punto de partida para trabajar en una parte del expediente", comentó Vázquez. Y es que, a esta información técnica sobre cómo está la Casa Cornide en la actualidad, habrá que añadirle toda la parte histórica, en la que, según relataron ayer fuentes del Concello, está avanzando ya el profesor Alfredo Vigo Trasancos, cabeza visible del proyecto desde que, en noviembre del año pasado, en el Consello Municipal da Memoria Democrática, el Gobierno local manifestase su "firme propósito" de que la Casa Cornide volviese a ser "patrimonio municipal". Vigo Trasancos no participó ayer en la recogida de datos.

"Creo que va a ser bastante complicado acceder al interior. En algún momento se intentará, habrá que hacerlo institucionalmente, desde el Concello, porque tampoco se trata de buscar un conflicto", comentó ayer Vázquez, que considera que hay suficientes razones para que la Casa Cornide pueda ser declarada BIC, como lo es el pazo de Meirás, propiedad también de los herederos del dictador.

Esta declaración obligaría a los dueños del inmueble a permitir visitas y también a conservar el edificio. "Aparentemente no tiene problemas estructurales, pero así veremos cómo esta. Tiene pintadas en la fachada, hay un proceso de erosión en algunas partes, en las molduras de la entrada. Se tratará de ver en detalle el estado real de conservación y apuntar qué medidas se podrían aplicar en el futuro para frenar el deterioro", comentó Vázquez.

A simple vista, además de la evidente pintada de Valle demolion [en referencia a la demolición del conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos] que la familia Franco intentó borrar y cuyo proceso fue parado por la Policía Local por carecer de permiso, hay otras huellas del paso del tiempo en el inmueble, como marcas de cuando se permitía el tráfico rodado por la Ciudad Vieja y también el desgaste de algunas piedras de las ventanas, posiblemente por la acción del salitre.

Vázquez se mostró ayer confiado en que el expediente se vaya completando a lo largo de los próximos meses para poder cerrarlo antes de diciembre, aunque aseguró que lo importante no es tanto acabarlo cuanto antes, sino que esté muy bien hecho para lograr el objetivo de que sea declarado BIC. La búsqueda de la información para elaborar el expediente se vio también interrumpida por el estado de alarma, ya que hay documentos que no es posible consultar telemáticamente, sino que hay que ir a Madrid y hacerlo presencialmente. Vázquez y Vigo Trasancos defienden que la Casa Cornide tiene no solo valor histórico sino también arquitectónico.

A su favor juega, entre otras cosas, que todo el conjunto histórico de la Ciudad Vieja es ya Bien de Interés Cultural, así como que es un inmueble de carácter único, con un estilo a caballo entre el Barroco gallego y el Neoclasicismo. "Es un edificio muy francés, muy cosmopolita. Se endurece por la piedra, existe un dominio de las curvas, los hierros, las repisas de los balcones... son valores únicos y excepcionales", explicó en el mes de febrero Vigo Trasancos, en el análisis inicial que hizo del inmueble, en el que apuntaba que le sorprendía que la Casa Cornide no fuese ya BIC.