"La gente se ha visto privada de naturaleza, quizás ahora piense más en el ecoturismo"

Amanda Guzmán, gerente de la Asociación de Ecoturismo en España, ha participado en Restaura Coral, una acción de formación en colaboración con la Concejalía de Promoción Económica para impulsar el emprendimiento azul y el ecoturismo que se ha desarrollado en A Coruña. "Quien prueba esta forma de viajar, repite. Es muy enriquecedor", resume.

¿Cómo define el ecoturismo?

Es un viaje a un espacio natural y ese viaje tiene que ser para conocerlo, disfrutarlo y recorrerlo. Además, tiene varios componentes importantes: contribuir a la conservación y al desarrollo local y no generar impactos negativos. La idea es que cuando te vayas, conozcas ese territorio mucho mejor. Las actividades guiadas son clave en el ecoturismo.

¿Qué características tiene un viajero que escoge estos destinos?

Es una persona que quiere conocer la naturaleza y además contribuir a conservarla.

Hasta antes de la pandemia, ¿este tipo de turismo estaba en auge?

Sí. Se ve que el turismo de naturaleza y rural es cada vez más demandado. Pero necesitamos que ese turismo sea mas eco, más consciente. De descubrir, pero también de asegurarse que hay un desarrollo local. No vale solo ir a una casa rural y llevar tu comida.

¿Se valora más el ecoturismo por el ritmo de vida ajetreado?

Claro. Creemos que ahora hay más conciencia de una vida responsable. Es cierto que es algo que todavía no se busca a la hora de viajar, pero cuando te lo cuentan, muchos valoran que se pueda contribuir a las empresas locales con un viaje. Eso da más autenticidad.

¿Cómo identifica el viajero este tipo de destinos?

Todavía es muy difícil para el viajero distinguir entre una actividad de ecoturismo y una que no lo es. Una empresa que hace las cosas bien y otra que no. Las propias empresas no saben transmitir bien todo su valor. No lo cuentan. Nos falta contarlo mejor y que la gente empiece a valorar esto. Creemos que se valora mucho, pero todavía no es un criterio para decidir a dónde ir. Primero miran el precio.

¿Cómo afecta el coronavirus al ecoturismo?

Le ha pegado duro, igual que a todo el sector turístico. Se anularon todas las reservas, hubo cero ingresos, mucha incertidumbre y dificultad para aplicar todas las medidas para evitar riesgos. Pero tenemos la esperanza de que se trate de una oportunidad. La gente se ha visto privada de naturaleza y aire libre, quizá ahora piense más en el ecoturismo. Esperemos que se genere una mayor demanda. Ya hay reservas para julio, así que creemos que se podrá reactivar rápido. Queremos que el viajero piense en sus próximas vacaciones de otra forma. El verano no es solo sol y playa o viajar lejos. Hay que disfrutar de la naturaleza. Tenemos muchas cosas cerca. Quien prueba esta forma de viajar, repite. Es muy enriquecedor.

¿Qué aportan programas como Restaura Coral?

Nos ayuda a informar, a poner en contacto a profesionales y a gente interesada en este turismo. Estas actividades son fundamentales. En nuestro sector somos muchas hormigas, muchas empresas pequeñas en muchos sitios. Creemos que a nivel España, tenemos un potencial enorme. Tenemos que unir conservación y turismo.